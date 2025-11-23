Buffon pazzo di Maignan: "Chi ambisce a vincere lo vorrebbe. E da capitano è più concentrato"

L’ex portiere Gianluigi Buffon, oggi capo delegazione della Nazionale italiana di Gattuso, ha parlato dagli studi di DAZN dopo la stracittadina vinta dal Milan contro l’Inter: “Stasera si sono visti i connotati di mister Allegri nei 90 minuti e soprattutto nel risultato finale. La sua impronta è veramente evidente, come dice anche la classifica sta facendo molto bene al Milan”.

Quando in studio si è presentato Bartesaghi per l’intervista post-partita, Buffon, nel porgli una domanda, ha di fatto raccontato un aneddoto interessante riguardante la Nazionale: “Lo scorso anno sono venuto a vederlo in Lucchese-Milan e nelle relazioni che ogni tanto mi diverto a fare avevo segnalato il suo nome tra quelli che sarebbero potuti arrivare in Nazionale”.

Il grande protagonista del derby è stato Maignan. Buffon ha commentato così la sua prestazione: “Decisivo e non è la prima volta in questa stagione. Ogni squadra che ambisce a vincere la Serie A o comunque a essere protagonista, vorrebbe avere un portiere di questo calibro, che ti porta tre punti ogni tre-quattro partite. Se l’Inter fosse andata avanti, per il Milan sarebbe stato complicato ribaltarla. Da solo avrà portato almeno 7 punti alla causa. E poi dà convinzione e fiducia a tutta la squadra, è una parata sola ma catartica, contamina di bontà tutto un gruppo. E da quando ha avuto i gradi da capitano lo vedo molto più concentrato e capace di trasmettere molto più carisma, questo è importante”.

Sul gol preso da Sommer, ha infine aggiunto Buffon: “Non ha avuto tantissimo lavoro da svolgere, da portiere il gol preso ti lascia l’amaro in bocca quando torni a casa perché pensi che potevi fare qualcosa di più. Riconosco però che non era facile, perché tiri non troppo violenti devi avere anche la forza per riuscire a respingerli lontani. Se ne vedono di gol presi così, questo va detto”.