Giroud, che storia: in gol dopo 2 mesi, nella serata del Milan. Rimonta al Paris, Lille 4°

Il Lille trionfa 4-2 contro il Paris FC nell'ultima gara giocata nella 13^ giornata in Ligue 1. Vittoria in rimonta: a sbloccarla era stato Geubbels all'11', poi doppietta di Olivier Giroud al 40' e su calcio di rigore al 77'. Mandi allarga il risultatto per i padroni di casa, Doucet accorcia nuovamente all'84', poi arriva la rete della sicurezza di Broholm al 96'.

Giroud che dunque è protagonista assoluto, a 39 anni, tornando a segnare in campionato tre mesi dopo l'ultima volta (era il 24 agosto, mentre sarebbero due mesi considerando il gol in Europa League del 25 settembre), proprio nella stessa serata in cui il "suo" Milan vince nel derby contro l'Inter, una partita che lo ha visto entrare nella storia rossonera nel recente passato. In totale sono 5 i gol per lui fino a qui: 4 in campionato e uno in Europa League.

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 13^ GIORNATA

Venerdì 21 novembre

Nizza-Marsiglia 1-5

Sabato 22 novembre

Lens-Strasburgo 1-0

Rennes-Monaco 4-1

PSG-Le Havre 3-0

Domenica 23 novembre

Auxerre-Lione 0-0

Brest-Metz 3-2

Nantes-Lorient 0-1

Tolosa-Angers 0-1

Lille-Paris FC 4-2

LA CLASSIFICA

1. PSG 30

2. Marsiglia 28

3. Lens 28

4. Lille 23

5. Strasburgo 22

6. Rennes 21

7. Lione 21

8. Monaco 20

9. Nizza 17

10. Tolosa 16

11. Angers 16

12. Paris FC 14

13. Le Havre 14

14. Brest 13

15. Lorient 11

16. Metz 11

17. Nantes 11

18. Auxerre 8