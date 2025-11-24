Giroud, che storia: in gol dopo 2 mesi, nella serata del Milan. Rimonta al Paris, Lille 4°
Il Lille trionfa 4-2 contro il Paris FC nell'ultima gara giocata nella 13^ giornata in Ligue 1. Vittoria in rimonta: a sbloccarla era stato Geubbels all'11', poi doppietta di Olivier Giroud al 40' e su calcio di rigore al 77'. Mandi allarga il risultatto per i padroni di casa, Doucet accorcia nuovamente all'84', poi arriva la rete della sicurezza di Broholm al 96'.
Giroud che dunque è protagonista assoluto, a 39 anni, tornando a segnare in campionato tre mesi dopo l'ultima volta (era il 24 agosto, mentre sarebbero due mesi considerando il gol in Europa League del 25 settembre), proprio nella stessa serata in cui il "suo" Milan vince nel derby contro l'Inter, una partita che lo ha visto entrare nella storia rossonera nel recente passato. In totale sono 5 i gol per lui fino a qui: 4 in campionato e uno in Europa League.
IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA 13^ GIORNATA
Venerdì 21 novembre
Nizza-Marsiglia 1-5
Sabato 22 novembre
Lens-Strasburgo 1-0
Rennes-Monaco 4-1
PSG-Le Havre 3-0
Domenica 23 novembre
Auxerre-Lione 0-0
Brest-Metz 3-2
Nantes-Lorient 0-1
Tolosa-Angers 0-1
Lille-Paris FC 4-2
LA CLASSIFICA
1. PSG 30
2. Marsiglia 28
3. Lens 28
4. Lille 23
5. Strasburgo 22
6. Rennes 21
7. Lione 21
8. Monaco 20
9. Nizza 17
10. Tolosa 16
11. Angers 16
12. Paris FC 14
13. Le Havre 14
14. Brest 13
15. Lorient 11
16. Metz 11
17. Nantes 11
18. Auxerre 8
