Dal Canto: "Kean è maturo, ha influito la flessione della Fiorentina. Nicolussi e Fagioli ottimi"

L'allenatore Alessandro Dal Canto ha parlato a Radio FirenzeViola dopo il pareggio di ieri della Fiorentina contro la Juventus, cominciando nelle sue riflessioni dal momento del centravanti viola, ed ex bianconero, Moise Kean: "Giocatore maturo anche se è ancora un 2000 che va nel pieno della maturità calcistica. Viene da una stagione in cui ha avuto il suo picco almeno a livello realizzativo ed ora si trova le pressioni di quella successiva e delle aspettative, ma la flessione della Fiorentina in generale ha influito su quella di Kean".

Crede che la Fiorentina stia facendo il percorso giusto con i giovani?

"La Fiorentina ha sempre avuto un settore giovanile di tutto rispetto e la Primavera sta facendo bene. Su questo c'è lo stesso dilemma se e quando avere il coraggio di buttarli dentro, non credo che ci sia uno step da passare ma ognuno è pronto in momenti diversi".

E della situazione di Fagioli e Nicolussi Caviglia che idea si è fatto?

"Sono due ottimi giocatori che ho allenato. Nicolussi non so se è un vero o proprio play a tre, come Fagioli mezz'ala ma ora il rendimento dipende anche dalla squadra".

