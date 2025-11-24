Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Allegri: "Tutte le vittorie vanno festeggiate, il derby ancora di più. Ma adesso testa alla Lazio"

Oggi alle 00:02
Nel post partita di Inter-Milan, mister Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Milan Tv per commentare la vittoria dei suoi ragazzi in questo derby: "Negli ultimi quattro li avevamo persi tutti. È stata una bella partita, contro una squadra forte, ma i ragazzi hanno fatto una buona partita, attaccando quando si doveva e difendendosi quando c'era da difendersi".

È la sua 100esima vittoria sulla panchina del Milan.
"Bellissimo traguardo, sono contento e felice. Tutte le vittorie vanno festeggiate, il derby ancora di più, ma martedì dobbiamo pensare alla Lazio perché poi dopo altrimenti la vittoria di stasera non conterebbe niente. Stasera è cominciato un lungo periodo che ci porterà fino a marzo, di lì bisogna essere nelle migliori condizioni per raggiungere i nostri obiettivi".

Questa squadra è molto Milan, e la scena finale con Maignan lo dimostra.
"Per raggiungere gli obiettivi bisogna essere squadra. Sono dei ragazzi straordinari che, indipendentemente dal risultato, quando entrano in campo mettono tutto quello che hanno. Però direi che i risultati non vengono mai per caso".

L'aveva preparata così?
"Una volta in vantaggio è normale che loro venissero in avanti. Abbiamo cercato di tenerli più bassi possibile, abbiamo rischiato su un paio di cross, su palle inattive del primo quarto d'ora dove eravamo troppo bassi. La squadra ha poi cominciato a giocare, potevamo definire meglio nel primo meglio in due o tre situazioni, non l'abbiamo fatto. Però credo che la squadra abbia fatto una buona partita".

Quando il Milan va avanti nei big match non prende quasi mai gol...
"È una cosa che dobbiamo migliorare perché nelle grandi partite l'attenzione è sempre più alta perché gli altri ti costringono a tenere l'attenzione più alta. Sia contro Cremonese, Pisa e Parma, soprattutto a Parma, in quei momenti lì dobbiamo rimanere con l'attenzione alta senza dare le cose per scontato ed essere leggere. Per portare a casa gli obiettivi bisogna migliorare in questi momenti di queste partite".

