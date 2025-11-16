Il Messaggero Veneto apre con Buksa: "All’Udinese la sfida più grande della carriera"

Sulla colonne de Il Messaggero Veneto in edicola questa mattina troviamo anche le parole dell'attaccante dell'Udinese Adam Buksa direttamente dal ritiro della nazionale polacca: "Le maggiori difficoltà nella lotta con i difensori, ho dovuto imparare giocare spalle alla porta".

"Mi trovo bene in Italia, dov’ero già stato a 16 anni quando andai a Novara per giocare con la Primavera – ha detto il 29enne di Cracovia –. Abito in centro a Udine con mia moglie, c’è un bel clima. E ci sono buoni collegamenti aerei con la Polonia".

Buksa ha firmato con l'Udinese lo scorso agosto lasciando così il Midtjylland, club di serie A danese. "Sono arrivato qui per crescere. Per un attaccante la serie A è il campionato più difficile, ogni sfida è al massimo livello. Sento ancora di avere bisogno di tempo per adattarmi, ma il processo di adattamento mi sembra stia andando bene. I gol saranno la conseguenza, se ricoprirò bene il mio ruolo nel corso della partita. La lotta coi difensori mi ha creato maggiori difficoltà. Ho dovuto imparare velocemente giocando spalle alle porta. Era uno dei miei punti di forza, ma dovuto migliorare questo aspetto, che è la base per poter pensare di creare situazioni per te stesso".