Bayern Monaco, per la difesa occhi su gioiellino della C inglese: il centrale Dylan Lawlor

Il Bayern Monaco guarda con estremo interesse alla League One inglese (sarebbe la nostra Serie C, ndr) per scovare i campioni di domani. Secondo quanto riportato da diverse fonti inglesi, i primatisti della Bundesliga avrebbero messo nel mirino Dylan Lawlor, diciannovenne difensore centrale del Cardiff City, la cui crescita esponenziale sta attirando l’attenzione dei principali osservatori europei.

A segnalare il talento di Lawlor al club bavarese sarebbe stato un consulente d’eccezione: Craig Bellamy. L'attuale commissario tecnico del Galles vanta un legame decennale con l'allenatore del Bayern, Vincent Kompany, costruito prima come compagni di squadra al Manchester City e successivamente come colleghi nello staff tecnico tra Anderlecht e Burnley. Bellamy avrebbe garantito personalmente sul potenziale del ragazzo, definendolo un profilo di assoluto valore per il calcio d'élite.

Lawlor, che compirà vent'anni proprio il primo giorno del 2026, si è imposto in questa stagione come uno dei giovani difensori più promettenti del Regno Unito. Nonostante giochi lontano dai riflettori della Premier League, il centrale del Cardiff ha impressionato per compostezza e intelligenza tattica, doti rare per un calciatore della sua età, ma anche leadership: ha già debuttato con la Nazionale maggiore del Galles, mettendo in mostra una maturità fuori dal comune. Su di lui, come ovvio che sia, ci sono già diversi club di Premier interessati.