Muller su Karl: "Rivedo Podolski, ha una tecnica di tiro decisamente fuori dal comune"

Lennart Karl è la nuova scommessa vinta dal Bayern Monaco in questa stagione. Il talento diciassettenne si è già guadagnato la piena fiducia dell'ambiente, collezionando ben 22 presenze condite da 6 reti e 2 assist. Numeri che hanno spinto una leggenda come Thomas Müller ad analizzare, in un'intervista alla Süddeutsche Zeitung, le doti che lo rendono così speciale: "La sua tecnica di tiro è decisamente fuori dal comune. Ha una conclusione eccellente, una dote fondamentale nel calcio moderno", ha spiegato l'ex stella bavarese.

Nonostante l'elogio, Müller ha tracciato la strada che il classe 2008 dovrà percorrere per il definitivo salto di qualità. La vera sfida, secondo il veterano tedesco, riguarda la continuità e la capacità di incidere nel gioco: "La domanda che deciderà il suo futuro è quanto spesso riuscirà a trovarsi in quelle situazioni: se sarà capace di crearle da solo o se avrà bisogno del supporto della squadra".

Per spiegare meglio il concetto, Müller ha citato l'esempio di un altro grande ex bavarese del passato, Lukas Podolski: "Quando "Poldi" aveva la palla nello spazio giusto sul suo sinistro, era esplosivo. Tuttavia, rispetto ai top player mondiali, semplicemente non riusciva a trovarsi in condizione di calciare con la frequenza necessaria".