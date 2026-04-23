TMW CONI, Buonfiglio premia Claudio Ranieri: "Un onore essere seduto al suo fianco"

Durante la cerimonia di premiazione della XII edizione del Premio Città di Roma presso il Salone d’Onore del CONI è intervenuto sul palco il presidente del CONI Luciano Buonfiglio: “Ho vissuto una vita fatta di sacrifici e riconoscimenti. Mi sorprende questo premio, sono napoletano e formato a Milano, ma sono qui in questa città di passaggio.

Chi mi ha preceduto ha parlato dei valori dello sport, ricevere questo riconoscimento per me è un piacere. È un onore stare seduto al fianco di Claudio Ranieri, ho il privilegio di abbracciare atleti e atlete, anche quando non vincono. Posso anche vedere cosa ha prodotto lo sport sul territorio, dobbiamo intervenire dove certi valori vengono meno.

In tanti mi hanno rotto le scatole quando ho scelto i portabandiera, ma chi fa il portabandiera deve essere un esempio per tanti. La capacità di reagire alle difficoltà è stata dimostrata da Federica Brignone con i fatti. Avevo paura per la pressione delle gare in casa, non solo dei familiari ma soprattutto dei media”.