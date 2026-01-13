C'è ancora il mercato degli svincolati: da Insigne a Bonaventura, non mancano i nomi pesanti
C'è un mercato aperto, parallelamente a quello classico, ossia quello degli svincolati. I club possono attingere da una lista di giocatori senza squadra, pronti a dare una mano per questa seconda parte di stagione. Mario Balotelli è uno degli ultimi a salutare il club ma non mancano i nomi di spessore. Di seguito una lista dei 50 giocatori più interessanti da tenere d'occhio:
PORTIERI
Andrea Consigli (38 anni, Italia)
Alessio Cragno (31, Italia)
Vito Mannone (37, Italia)
Luigi Sepe (34, Italia)
Salvatore Sirigu (39, Italia)
DIFENSORI
Jordan Amavi (31, Francia)
Santiago Arias (34, Colombia)
Serge Aurier (33, Costa d'Avorio)
Juan Bernat (32, Spagna)
Michele Camporese (33, Italia)
Pawel Dawidowicz (30, Polonia)
Jason Denayer (30, Belgio)
Mattia De Sciglio (33, Italia)
Rick Karsdorp (30, Olanda)
Diego Laxalt (32, Uruguay)
Mauricio Lemos (30, Uruguay)
Angelo Ogbonna (37, Italia)
Raoul Petretta (28, Italia)
Junior Sambia (29, Francia)
Kurt Zouma (31, Francia)
CENTROCAMPISTI
Dele Alli (29, Inghilterra)
Mattia Aramu (30, Italia)
Ever Banega (37, Argentina)
Tiemoué Bakayoko (31, Francia)
Giacomo Bonaventura (36, Italia)
Gaston Brugman (33, Uruguay)
Fernando (33, Brasile)
Jesse Lingard (33, Inghilterra)
José Mauri (29, Italia)
Alex Oxlade-Chamberlain (32, Inghilterra)
Dimitry Payet (38, Francia)
Aaron Ramsey (35, Galles)
James Rodriguez (34, Colombia)
Roberto Soriano (34, Italia)
Valerio Verre (32, Italia)
ATTACCANTI
Paco Alcacer (32, Spagna)
Michail Antonio (35, Giamaica)
Assan Ceesay (31, Gambia)
Emmanuel Dennis (28, Nigeria)
Lorenzo Insigne (34, Italia)
Kasper Junker (31, Danimarca)
Ryan Kent (29, Inghilterra)
Peter Olayinka (30, Nigeria)
Adam Ounas (29, Algeria)
George Puscas (29, Romania)
Robin Quaison (32, Svezia)
Emiliano Rigoni (32, Argentina)
Fedor Smolov (35, Russia)
Luciano Vietto (32, Argentina)
Giacomo Vrioni (27, Albania)
