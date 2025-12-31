Tiago Gabriel è già profumo di plusvalenza. Il Lecce per gennaio chiede 40 milioni

L'ennesima Corvinata è già stata servita, il mondo del calciomercato italiano aspetta solo di sapere quando e a quanto sarà venduta la nuova pepita d'oro scovata dal Lecce senza che nessuno se ne accorgesse, se non a cose già fatte: il riferimento sembra chiaro, ma per chi non avesse ancora capito restringiamo il cerchio e arriviamo alla figura del difensore Tiago Gabriel (21 anni), per il quale mezza Europa sembra essere già impazzita e disposta a follie di mercato. Probabilmente anche già a gennaio.

A rendere particolarmente appetitoso un profilo come quello di Tiago Gabriel è la combinazione tra una ancor giovanissima età - è del 2004, ha compiuto 21 anni cinque giorni fa - e un bagaglio di capacità che in molti pensano poter esplodere ancor di più con il passare del tempo e l'aumentare dell'esperienza. A far sì che in casa Lecce venga l'acquolina in bocca, poi, c'è il pensiero della possibile plusvalenza rispetto a un acquisto da poco più di 1 milione di euro come quello operato poco più di un anno fa (era fine gennaio del 2025) per averlo dall'Estrela Amadora.

Adesso il Lecce vorrebbe tenerlo fino al termine della stagione, ma dato che il mercato è difficile da controllare, per sicurezza Corvino ha comunque affisso un cartello con un prezzo decisamente elevato, che scoraggi eventuali perditempo e porti nel caso un incasso da sogno: chi vuole Tiago Gabriel a gennaio, infatti, dovrà versare nelle casse dei salentini 40 milioni di euro. Inter e Juventus, le due squadre più attente su di lui in Italia (occhio però anche all'estero, in Premier League c'è per esempio il Bournemouth) sono già avvisate.