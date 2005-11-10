Cosa sta cercando il Milan per gennaio: una priorità e le riflessioni sul 9

Nuova linfa, nuovo spirito. Il Milan ha vinto il derby contro l'Inter e anche Gerry Cardinale, già prima della partita, è stato chiaro. Il club a gennaio è pronto a investire. Cosa vuol fare la società rossonera nel calciomercato invernale? L'idea centrale è un difensore centrale ma attenzione anche ai movimenti avanzati.

La priorità: il difensore centrale

Strahinja Pavlovic sta giocando una stagione da leader del reparto arretrato, l'evoluzione di Koni de Winter lo sta portando a diventare uno dei giocatori di maggior affidabilità nel ruolo e figuriamoci Mario Gila. Però c'è sempre la questione Fikayo Tomori aperta, l'inglese è in scadenza e resta sempre tra i possibili partenti. Per questo, stante anche l'infortunio di Matteo Gabbia, e l'intenzione di far giocare De Winter più largo in difesa da terzino destro, il club cerca un giocatore 'Tier 1' per la retroguardia. Il nome più caldo? Goncalo Inacio dello Sporting CP che, ironia della sorte, sarà allenato da Paulo Fonseca fresco nuovo allenatore del club di Lisbona, pare il primo nome. Ma non è il solo.

Una soluzione per Camarda?

C'è poi la questione aperta del vice Goncalo Ramos. L'idea del Milan è chiara. Un top, secondo i suoi parametri, e un giovane alle sue spalle che possa diventarlo. Ma lo è, adesso, Francesco Camarda? O forse per lui è meglio un prestito e dentro un calciatore di maggior esperienza e pronto subito all'uso, rimandando il progetto Camarda alla prossima stagione?