La perla di Lontani illumina la New Balance Arena: rischia di essere un rimpianto per il Milan

"Ognuno fa le sue scelte, avevo la possibilità di rinnovare col Milan e non mi ero precluso la possibilità di parlarne. Mi dispiaceva lasciare il Milan, ma si tratta di scelte. Giuste o sbagliate che siano. Quando ha chiamato il Parma sono stato felice dell’interesse mostrato nei miei confronti". Così, pochi mesi fa, Simone Lontani parlava del suo passaggio al Parma: oggi, l'ennesima dimostrazione di talento del classe 2008, fa riecheggiare queste parole nei saloni di Milanello e costringe a porsi una domanda. E se Simone Lontani diventasse un rimpianto per la società di Cardinale?

Più gol di Camarda in Serie A, e che rete a Bergamo...

Che si gode l'esplosione di un altro giovane come Alphadjo Cisse, ma che potrebbe rimpiangere il mancato accordo con l'attaccante del Parma, arrivato stasera a quota 5 gol stagionali e 3 in campionato. Ha più gol in Serie A di Camarda, tanto per parlare di giovani predestinati. E quello di ieri sera è stato davvero di rara bellezza, oltre che un esibizione di tecnica e personalità.

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Lontani 7,5 - Talento cristallino per il Parma e per il calcio italiano: il gol del 3-0 è un gioiello di rara bellezza, con tunnel a Pasalic prima del destro a giro che fredda Carnesecchi. Dal 67' Ordonez 6,5 - Entra per aggiungere dinamismo al centrocampo e va vicinissimo al 4-0.