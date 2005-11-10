Mandas vittoria di Gattuso: pagato neanche 1 mln, la Juve voleva scambiarlo con Di Gregorio

Christos Mandas è una delle sorprese più interessanti della Serie A, ormai non ci sono più dubbi. Il portiere greco della Lazio, classe 2001, è il secondo per clean sheet dopo Guglielmo Vicario: quattro porte inviolate contro cinque, ossia il 40,0% delle partite giocate. Un rendimento che assume ancora più valore se si guarda al costo dell'operazione: Lotito lo ha acquistato infatti dall'OFI Creta nel settembre 2023 per appena 951.000 euro, lasciandolo in prestito in Grecia per un'altra stagione. Ma quanto vale oggi Christos Mandas? Almeno 20-25 milioni di euro, complice il contratto fino al 2029.

La Juve voleva scambiarlo con Di Gregorio

Eppure, la scorsa estate, Mandas avrebbe potuto prendere un'altra strada. La Juventus aveva seriamente messo gli occhi sul greco, valutando anche un possibile incastro di mercato con Michele Di Gregorio.. Sul numero 35, appena rientrato dal prestito poco fruttuoso al Bournemouth (zero presenze), c'erano i bianconeri e c'era pure la Fiorentina. Alla fine, però, mister Gennaro Gattuso ha fatto muro, convincendo il giocatore a restare a Roma e puntando su di lui come estremo difensore titolare. "Il mister mi ha dato fiducia dall'inizio della stagione, io ho bisogno di questo. Mi fa allenare tanto, mi aiuta tanto nel gioco di piede e voglio fare di tutto per lui e per la squadra", ha dichiarato Mandas dopo il 2-1 col Cagliari.

I numeri di Mandas in questa stagione con la Lazio

I numeri stanno decisamente dando ragione all'allenatore dei capitolini: 11 presenze, 10 gol subiti e, appunto, ben quattro clean sheet. A questi si aggiungono il rigore neutralizzato a Yeboah contro il Venezia, sullo 0-0, e tante parate decisive nell'economia dei nove successi della sua Lazio. Detto altrimenti: Mandas non è più soltanto una promessa da valorizzare, ma una delle certezze della squadra prima in classifica. E anche un investimento economico che, grazie a Gattuso, è fruttato molto più del previsto...