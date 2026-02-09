Malen, che gol: taglio perfetto e tocco sotto per il vantaggio della Roma sul Cagliari
Che giocatore Donyell Malen. Gol strepitoso a sbloccare Roma-Cagliari a metà primo tempo per l'ex Aston Villa: taglio perfetto su imbucata di Mancini e tocco sotto delicatissimo per l'1-0 giallorosso all'Olimpico.
