Torino-Cagliari, le probabili formazioni: Casadei e Gineitis si giocano una maglia

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Cagliari (Sabato 27 dicembre, ore 15.00, arbitra Doveri, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Torino

Il Torino visto a Reggio Emilia contro il Sassuolo ha soddisfatto il tecnico Baroni al punto che pensa di confermare in blocco l’undici di partenza del Mapei Stadium anche al Grande Torino contro il Cagliari. In porta ci sarà nuovamente Paleari, davanti a lui il terzetto che ha trovato solidità formato da Tameze, Maripan e Ismajli. A centrocampo c’è un solo dubbio: non riguarda né gli esterni, dove agiranno Pedersen e Lazaro, e nemmeno Vlasic e Asllani, bensì l’ultima mezzala che sarà uno tra Casadei e Gineitis. In attacco, invece, Adams e Zapata sono in leggero vantaggio su Simeone. (da Torino, Emanuele Pastorella)

Come arriva il Cagliari

Il Cagliari di mister Pisacane dovrà rinunciare non solo ai lungodegenti Zé Pedro, Belotti e Felici, ai due impegnati in Coppa d’Africa Luvumbo e Liteta e all'infortunato Folorunsho, ma anche ai due centrali Mina e Rodriguez. Ancora una volta sarà emergenza difesa per il tecnico rossoblù, che dovrà gestire al meglio le risorse a disposizione. La formazione che dovrebbe scendere in campo, dovrebbe rispecchiare il 3-5-2. Caprile certezza in porta; in difesa alte probabilità di vedere Zappa, Luperto e Obert. A centrocampo Palestra, Deiola, Prati, Adopo e Idrissi, con i due esterni pronti ad abbassarsi sulla linea difensiva in fase di non possesso. In attacco la coppia Borrelli-Esposito, con possibilità di rivedere Kiliçsoy a gara in corso. (da Cagliari, Elena Accardi)