Inter, Mkhitaryan torna sul caso Bastoni: "Bisogna sostenerci, nel bene e nel male"

Inter, Mkhitaryan torna sul caso Bastoni: "Bisogna sostenerci, nel bene e nel male"
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:15Serie A
Paolo Lora Lamia

Il centrocampista dell’Inter Henrik Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria esterna per 0-2 sul campo del Lecce nella sfida valevole per la 26^ giornata di Serie A.

In panchina avevano previsto il tuo gol.
"Doveva essere di Bastoni, ma non aveva più forza per andare in area. Sono andato io e ho segnato".

Siete stati molto vicini come squadra a Bastoni: come si vivono i fischi di oggi?
"Dobbiamo essere sempre insieme, come una famiglia. Bisogna sostenerci nel bene e nel male. Quel che è successo è successo, guardiamo avanti".

