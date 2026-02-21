Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Carrarese e Monza, 0-0 il risultato al 45'

Si è alzato ieri il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, iniziata ieri sera e destinata a concludersi domani con gli ultimi due incontri in programma. Il programma continua oggi con l’ultima gara in programma nella serata.

Si è concluso sullo 0-0 il match tra Carrarese e Monza senza grosse emozioni in campo. Maggior possesso palla degli ospiti, squadre che si sono equivalse anche sul piano dei tiri in porta.

Di seguito il quadro completo del turno fin qui

SERIE B, 26ª GIORNATA

Ora in corso

Carrarese-Monza 0-0



Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

Cesena-Spezia 2-3

4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Frosinone 53

Monza 51*

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37

SudTirol 33

Empoli 30

Carrarese 30*

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 25

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno