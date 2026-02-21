Serie B, poche emozioni nel primo tempo tra Carrarese e Monza, 0-0 il risultato al 45'
Si è alzato ieri il sipario sulla 26ª giornata del campionato di Serie B, iniziata ieri sera e destinata a concludersi domani con gli ultimi due incontri in programma. Il programma continua oggi con l’ultima gara in programma nella serata.
Si è concluso sullo 0-0 il match tra Carrarese e Monza senza grosse emozioni in campo. Maggior possesso palla degli ospiti, squadre che si sono equivalse anche sul piano dei tiri in porta.
Di seguito il quadro completo del turno fin qui
SERIE B, 26ª GIORNATA
Ora in corso
Carrarese-Monza 0-0
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1 14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
Cesena-Spezia 2-3
4’ Shpendi (C), 17’ e 75’ Artistico (S), 53’ Berti (C), 67’ Aurelio (S)
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Frosinone 53
Monza 51*
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37
SudTirol 33
Empoli 30
Carrarese 30*
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Virtus Entella 25
Reggiana 25*
Spezia 25
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno