Palermo, Ceccaroni: "Strada giusta, ma dobbiamo continuare così. Il Südtirol? Squadra tosta"

Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Südtirol, analizzando prestazione e momento dei rosanero.

"È stata una partita tosta, anche se il risultato è netto. Sapevamo che fosse difficile - ha ammesso -. Fa piacere aver segnato: significa che abbiamo lavorato bene di squadra. La soddisfazione è tanta, otto vittorie in casa sono davvero molte. Il mister ci chiede tanto anche in fase offensiva, pure a noi difensori. La strada è quella giusta e dobbiamo assolutamente continuare così".

Uno sguardo anche alla prossima sfida degli altoatesini contro il Venezia: "Penso che possano metterli in difficoltà. Il Südtirol è una squadra tosta e precisa. Credo che tutte le squadre di Serie B faranno fatica contro di loro: lottano, corrono molto e se non pareggi il loro agonismo vai inevitabilmente in difficoltà", ha concluso il calciatore.

SERIE B, 26ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Cesena-Spezia 2-1

4' Shpendi (C), 17' Artistico (S), 53' Berto (C)

Sabato 21 febbraio

Ore 19:30 - Carrarese-Monza

Domenica 22 febbraio

Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena

Ore 17:15 - Reggiana-Avellino

Già giocate

Frosinone-Empoli 2-2

18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)

Virtus Entella-Catanzaro 1-3

45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)

Mantova-Sampdoria 2-1

14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)

Padova-Bari 1-1

13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)

Palermo-Sudtirol 3-0

21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni

Venezia-Pescara 3-2

18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)

CLASSIFICA SERIE B

Venezia 56

Frosinone 53

Monza 51*

Palermo 51

Catanzaro 44

Modena 40*

Juve Stabia 38*

Cesena 37*

SudTirol 33

Empoli 30

Carrarese 30*

Padova 30

Sampdoria 29

Avellino 28*

Mantova 26

Virtus Entella 25

Reggiana 25*

Spezia 22*

Bari 22

Pescara 18

* una gara in meno