Palermo, Ceccaroni: "Strada giusta, ma dobbiamo continuare così. Il Südtirol? Squadra tosta"
Pietro Ceccaroni, difensore del Palermo, ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro il Südtirol, analizzando prestazione e momento dei rosanero.
"È stata una partita tosta, anche se il risultato è netto. Sapevamo che fosse difficile - ha ammesso -. Fa piacere aver segnato: significa che abbiamo lavorato bene di squadra. La soddisfazione è tanta, otto vittorie in casa sono davvero molte. Il mister ci chiede tanto anche in fase offensiva, pure a noi difensori. La strada è quella giusta e dobbiamo assolutamente continuare così".
Uno sguardo anche alla prossima sfida degli altoatesini contro il Venezia: "Penso che possano metterli in difficoltà. Il Südtirol è una squadra tosta e precisa. Credo che tutte le squadre di Serie B faranno fatica contro di loro: lottano, corrono molto e se non pareggi il loro agonismo vai inevitabilmente in difficoltà", ha concluso il calciatore.
SERIE B, 26ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Cesena-Spezia 2-1
4' Shpendi (C), 17' Artistico (S), 53' Berto (C)
Sabato 21 febbraio
Ore 19:30 - Carrarese-Monza
Domenica 22 febbraio
Ore 15:00 - Juve Stabia-Modena
Ore 17:15 - Reggiana-Avellino
Già giocate
Frosinone-Empoli 2-2
18' e 54' Shpendi (E), 45+2' Ghedjemis (F), 60' Koutsoupias (F)
Virtus Entella-Catanzaro 1-3
45'+2 Favasuli (C), 69' Petriccione (C), 70' Franzoni (E), 74' Pompetti (C)
Mantova-Sampdoria 2-1
14' Begic (S), 65' e 78' Bragantini (M)
Padova-Bari 1-1
13' Di Mariano (P), 45'+1 45'+1 Piscopo (B)
Palermo-Sudtirol 3-0
21' [rig.] Pohjanpalo, 38' Le Douaron, 52' Ceccaroni
Venezia-Pescara 3-2
18' e 59' Di Nardo (P), 41' Adorante (V), 45'+2 Yeboah (V), 77' Hainaut (V)
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 56
Frosinone 53
Monza 51*
Palermo 51
Catanzaro 44
Modena 40*
Juve Stabia 38*
Cesena 37*
SudTirol 33
Empoli 30
Carrarese 30*
Padova 30
Sampdoria 29
Avellino 28*
Mantova 26
Virtus Entella 25
Reggiana 25*
Spezia 22*
Bari 22
Pescara 18
* una gara in meno