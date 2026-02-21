Mantova, Modesto: "Vittoria che dà emozioni. Ma non abbiamo fatto ancora nulla"

Francesco Modesto, allenatore del Mantova, ha commentato in conferenza stampa la sfida contro la Sampdoria.

L’analisi sul match: "Non mi pento delle scelte iniziali, sono tutti giocatori del Mantova. La partita oggi ci dice questo: è iniziata in un certo modo e ho dovuto cambiare qualcosa dopo la febbre di Ruocco. Chi è entrato conosce il rapporto che ho con loro e io conosco bene le loro caratteristiche. È emersa la voglia di determinare e ribaltare la gara. La Sampdoria era in salute, sia fisica che tecnica: non era semplice. Ma non abbiamo fatto ancora nulla. Alla fine tireremo la riga e vedremo dove saremo".

Sulla classifica: "È una vittoria bella, che ci regala emozioni importanti. Il gol subito ci ha stordito un attimo, poi con i cambi l’abbiamo risolta. La squadra ha dato un segnale forte proprio con le sostituzioni. La classifica la guardo, ma oggi non mi interessa troppo; la guarderò il 9 maggio".

Su Bragantini: "Quando sono arrivato veniva da un lungo infortunio, aveva bisogno di tempo per tornare ai suoi livelli. Ha lavorato tanto, ha aspettato la sua occasione e oggi ci ha ripagato. È un talento che deve capire cosa vuole diventare: uno come lui deve sempre alzare l’asticella, perché è davvero forte".

Sugli scontri diretti: "Dieci punti negli scontri diretti? Pesano, ma dobbiamo farne tanti altri, altrimenti non servono a nulla".

Sull’espulsione: "Ho reclamato in modo normale per un’ammonizione su Buso, come fanno tutti. L’arbitro ha deciso per l’espulsione diretta".

Sul gol subito: "Quel tipo di fallo laterale lo avevamo provato dieci volte ieri. Ci hanno preso d’infilata e non deve succedere: ogni dettaglio conta. Sul fallo laterale si abbassa l’attenzione, dobbiamo lavorare anche su questo aspetto".