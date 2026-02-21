Almeno un assist per cinque gare consecutive: questo Dimarco ha statistiche... da numero 10

"La fiducia è il collante invisibile che rende possibile il successo". La frase di Stephen R. Covey fotografa alla perfezione la stagione di Federico Dimarco, diventata definitiva dopo la vittoria dell’Inter a Lecce. Un successo che sa di sentenza, perché i nerazzurri allungano ulteriormente e danno la sensazione di aver ormai messo le mani sul campionato. Dentro questa fuga c’è ancora la firma del numero 32: l’ennesimo assist stagionale, pennellato con naturalezza, a conferma di un rendimento che non è più episodico, ma garantito.

La trasformazione sotto la guida di mister Cristian Chivu è evidente. Non tanto nelle caratteristiche tecniche, rimaste intatte, quanto nella centralità del ruolo. Oggi Dimarco è perno creativo della fascia sinistra, libero di alzarsi, accentrarsi, scegliere tempi e giocate. La gestione del minutaggio non è più un limite, ma una continuità costruita attraverso lavoro fisico mirato e piena fiducia. Il risultato è un esterno che incide nei momenti chiave, con personalità da leader e numeri da... fantasista.

Le statistiche aggiornate raccontano alla perfezione l’impatto di Dimarco sulla stagione della Beneamata: 33 presenze, 6 gol e 15 assist in 2620 minuti giocati, soltanto finora. È inoltre il primo difensore a servire assist per cinque gare consecutive nelle ultime venti stagioni di Serie A. Un dato che ne certifica il copione da protagonista assoluto, facendoci dimenticare le incomprensioni con Simone Inzaghi e, alle volte, persino qual è il suo vero ruolo in campo.