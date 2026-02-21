Spalletti sull'infortunio di Yildiz: "Ha preso una botta e stava zoppicando, problema da valutare"
Intervenuto in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga col Como, mister Luciano Spalletti ha risposto anche a una domanda sull'infortunio di Kenan Yildiz nel finale di gara. Queste le dichiarazioni del tecnico della Juve:
"Ha preso una botta e stava zoppicando. Adesso bisogna vedere quando gli si fredda l'entità del problema. Questo fa capire anche il carattere del giocatore e della squadra. Una reazione da calciatore vero".
