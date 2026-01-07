Cagliari, Caprile: "Pisacane rispettoso, molto disponibile con noi e molto aperto al dialogo"

Elia Caprile parla di Fabio Pisacane. Il portiere del Cagliari, nel corso di una lunga intervista concessa a Rivista Undici ha parlato del suo allenatore soffermandosi su come si è calato nella nuova realtà e all'interno dello spogliatoio:

"È entrato rispettoso - riportano i colleghi di TuttoCagliari.net - nel senso che, avendo anche condiviso lo spogliatoio con alcuni miei compagni, non si è posto subito in modo autoritario, del tipo 'si fa così e basta'. È molto disponibile con noi, è uno che ci ascolta tanto e tiene conto anche delle nostre idee. Facciamo spesso confronti con il mister, magari per capire cosa si può fare meglio sia a livello di partita che di allenamento, ma anche nella gestione del gruppo. Da questo punto di vista è davvero aperto al dialogo. Si vede che è un allenatore giovane

E proprio il fatto che Pisacane sia un tecnico giovane è un vantaggio per l'estremo difensore rossoblù "perché se hai un gruppo che sa non approfittarsi di questa cosa, e noi siamo un gruppo che non lo fa mai, diventa un valore aggiunto. Anzi, siamo molto partecipi e cerchiamo di dargli una mano, così come lui cerca sempre di darla a noi. Credo che questo sia un plus".