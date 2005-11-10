Cagliari, Caprile sogna l'azzurro e una big: può essere il quarto portiere più pagato in A

Sull'ottimo avvio di stagione del Cagliari sono ben impressi i guantoni di Elia Caprile. Le sue statistiche sono da sogno: solo 2 gol subiti in 5 giornate di Serie A (nessuno come lui in Italia, così come negli altri top campionati europei). Un rendimento che inevitabilmente porta a due accostamenti: alla Nazionale e ad una big nel corso del mercato estivo.

Approccio in estate

Per la verità, la possibilità di fare il salto di qualità nell'ultima sessione estiva c'era stata. Nello specifico, il Milan aveva pensato proprio a Caprile nel caso in cui Maignan avesse deciso di andarsene. La valutazione fatta dal Cagliari era molto alta e alla fine, visto che il portiere francese è rimasto in rossonero, per il numero uno rossoblù non c'è stato il trasferimento.

Valutazione da record

Se le prestazioni di Caprile dovessero continuare ad essere queste, è chiaro che a stretto giro di posta potrebbe arrivare l'esordio in Nazionale (la convocazione è già arrivata, nei mesi scorsi da parte di Gattuso). Inoltre, in estate potrebbe accendersi mercato: come riporta il Corriere dello Sport, il Cagliari - che sta discutendo con il suo entourage per il rinnovo del contratto, in scadenza nel giugno 2029 - chiede tra i 20 e i 25 milioni. Se i sardi venissero accontentati, diventerebbe il quarto portiere più pagato in Serie A dopo Buffon (dal Parma alla Juventus per 52,5 milioni), Toldo (dalla Fiorentina all'Inter per 26,5) e Meret (dall'Udinese al Napoli per 26).