Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
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Tommaso Maschio
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Oggi alle 20:49Calcio femminile
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09.10.2026 20:49Calcio femminile
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Il ct dell'Italia Femminile Andrea Soncin ha parlato a caldo ai microfoni della Federazione dopo il successo per 2-0 nella sfida d'andata contro la Bielorussia valida per il primo turno dei play off per il Mondiale brasiliano della prossima estate: “La vittoria che volevamo, che abbiamo cercato. Ci fa guardare con grandissima fiducia e ottimismo alla gara di martedì. Abbiamo creato, giocato nella loro metà campo evitando tutte le loro transizioni. Possiamo essere certamente più incisive nella fase conclusiva, ma c’è grande fiducia in vista del ritorno”.
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