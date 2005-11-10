Avellino, Moruzzi: "Come tutti i giovani ho bisogno di fiducia, grazie al mister"

Dopo il netto successo sulla Sampdoria, il difensore dell'Avellino Brando Moruzzi ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù: "Sono molto contento, come tutti i giovani ho bisogno di fiducia - riporta TuttoAvellino.it - ringrazio il mister e questo mi permette di dimostrare partita dopo partita le mie potenzialità. Una bella settimana, in nazionale è un privilegio e un onore giocare, abbiamo anche centrato la qualificazione, ho giocato titolare, e sono contento di essere tornato tra i Lupi perché qui si sta veramente bene.

Siamo felici, il presidente ci ha parlato, abbiamo fatto una grande partita. Conosciamo Insigne, ci poteva stare un suo gol, giocatore di categoria superiore ma ci hanno fatto gol solo così. Ho preso una botta alla coscia ma niente di che. Una dedica particolare? Alla squadra, siamo un grandissimo gruppo, c'è chi gioca meno ma sono tutti validi e lo dimostreranno al momento opportuno. I veterani ci danno consigli, fiducia, siamo un bel gruppo".