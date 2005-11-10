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Il Savoia al fianco dei propri tifosi: assistenza legale e possibile ricorso collettivo

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
ieri alle 23:49Serie C
09.10.2026 23:49Serie C
Fonti preferite
La società campana con una nota ufficiale ha annunciato di aver attivato il supporto legale per oltre 400 tifosi colpiti da provvedimenti di diffida
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Oltre 400 tifosi del Savoia sono stati colpiti da provvedimenti di diffida e questo ha portato il club, attraverso una nota ufficiale, a schierarsi al loro fianco annunciando l'attivazione di un supporto legale per i sostenitori interessati, aprendo anche alla possibilità di un ricorso collettivo. La società, nel rispetto delle decisioni delle autorità competenti, ha voluto esprimere vicinanza alla propria tifoseria dopo quella che definisce una giornata destinata a restare nella storia sportiva di Torre Annunziata.

Il Savoia al fianco dei propri tifosi

La società Savoia 1908 esprime il proprio sincero dispiacere per i provvedimenti di diffida che hanno interessato alcuni tifosi in relazione a una giornata destinata a rimanere nella storia sportiva della nostra città.

Una giornata straordinaria, vissuta con grande partecipazione ed entusiasmo da un’intera comunità, desiderosa di essere presente e condividere un momento storico per i colori biancoscudati. Nel pieno rispetto dell’operato delle Autorità competenti e delle decisioni assunte, sulle quali la società non intende esprimere valutazioni né assumere posizioni, riteniamo tuttavia doveroso manifestare concretamente la nostra vicinanza ai tifosi coinvolti. Siamo consapevoli che le ragioni giuridiche e le singole responsabilità debbano essere esaminate esclusivamente nelle sedi opportune. Allo stesso tempo, non possiamo ignorare il contesto emotivo e sportivo nel quale si sono svolti i fatti: una giornata memorabile, nella quale il desiderio di esserci, di partecipare e di vedere la storia del Savoia scriversi davanti ai propri occhi ha rappresentato, per tanti, un autentico atto di fede e di amore verso la propria squadra. È in questo spirito, e nella fiducia che riponiamo nella buona fede della nostra tifoseria, che abbiamo deciso di offrire un sostegno concreto. A seguito di un confronto con l’intero Consiglio di Amministrazione, la società ha deliberato di mettere a disposizione dei tifosi destinatari dei provvedimenti un team di professionisti legali, con l’obiettivo di fornire assistenza e valutare le iniziative giuridiche percorribili, compresa la possibilità di presentare un ricorso collettivo, qualora ne ricorrano i presupposti. I tifosi interessati potranno scegliere di avvalersi del supporto legale offerto dalla società. Coloro che hanno già conferito incarico a propri avvocati di fiducia potranno, attraverso i rispettivi professionisti, coordinarsi con questa iniziativa, nella volontà di costruire un percorso condiviso.

Questa decisione non rappresenta in alcun modo una contestazione dell’operato delle Autorità, verso le quali ribadiamo il massimo rispetto, ma una scelta di responsabilità, solidarietà e vicinanza verso la nostra gente. Il nostro impegno quotidiano va oltre il campo di gioco. Lavoriamo per contribuire a restituire dignità, orgoglio e prospettive a Torre Annunziata, una città che ha affrontato tante difficoltà e che merita di vivere momenti di riscatto e di unità. Siamo convinti che una società debba saper essere presente non soltanto nei giorni delle vittorie, ma anche quando la propria comunità attraversa momenti delicati. Per questo oggi scegliamo di esserci, con rispetto per le istituzioni, fiducia nei nostri tifosi e la volontà concreta di non lasciare nessuno solo. Perché il Savoia, i suoi tifosi e Torre Annunziata rappresentano un legame che va oltre il calcio.

𝐋𝐚 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐞𝐭𝐚' 𝐒𝐚𝐯𝐨𝐢𝐚 𝟏𝟗𝟎𝟖".

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