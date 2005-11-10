Serie B, Arezzo-Cremonese: Pecchia per la risalita. Bucchi cerca i primi punti al Comunale

Dove eravamo rimasti? Arezzo e Cremonese riprendono dopo due settimane di sosta dando vita alla gara valida per la 6^ giornata di serie BKT, questa sera ore 19.30 in un comunale che si annuncia gremito. Si affrontano una neopromossa ed una squadra proveniente da una retrocessione, fatalmente con obbiettivi completamente diversi. La graduatoria vede i toscani avanti di un punto sui grigiorossi per effetto della brutta partenza dei lombardi costata la panchina a Marco Giampaolo. I toscani hanno conquistato due vittorie – entrambe in trasferta – subendo tre sconfitte, due delle quali con punteggi molto vistosi: 5-0 a Verona e 4-1 contro il Sudtirol nella prima partita prima della sosta, per questo il tecnico Bucchi ha predicato calma e positività ricordando l’obbiettivo della sua squadra, dall’altra la Cremonese inizia un tour in toscana (fra sette giorni a Pisa) dove dovrà conquistare il maggior numero di punti per proseguire la loro risalita ed arrivare alle posizioni che più gli compete per l’organico a disposizione e le aspettative alla vigilia del campionato. Dirige Andrea Zanotti di Rimini.

Come arriva l’Arezzo - Cristian Bucchi si deve privare di Tavernelli e Olivieri che vanno ad aggiungersi a Iaccarino. vengono recuperati Renzi e Mancuso con il neo acquisto Ferrari non al 100%. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile passaggio al 4-4-2 ma le dichiarazioni del tecnico della vigilia sembrano allontanare quest’ipotesi, almeno nella formazione iniziale. Ipotizzando la conferma del 4-3-3 Renzi e Righetti saranno gli esterni, affiancati in mezzo da Illanes, Coppolaro oppure lo stesso Ferrari a proteggere la porta di Nunziante. Viviani in cabina di regia affiancato da Sala e Ionita. Mancuso riferimento centrale supportato ai lati da Pattarello e Leone.

Come arriva la Cremonese - Fabio Pecchia recupera Fuliganti e Barbieri, la lista degli indisponibili resta piuttosto corposa. Non figurano infatti tra i convocati Djuric, Rocchetti, Stuckler ai quali si sono aggiunti Gerli e Bonazzoli. Il modulo non dovrebbe discostarsi dal 4-2-3-1 con il rientro tra i pali di Fulignati, al centro della difesa Luperto e Baschirotto sono i maggiori indiziati con Barbieri e Pezzella. In mediana Collocolo affiancato da uno fra Grassi e Thorsby, sulla trequarti agiranno Elia, Berti e Vandeputte a sostegno dell’unica punta per il quale è aperto un ballottaggio fra Nasti e De Luca.