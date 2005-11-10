Serie B, Vicenza-Pisa: Valoti resta in dubbio, Bianco conferma la difesa a tre

La Serie B riparte nel weekend dopo le tre settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, tra le sfide della sesta giornata del torneo cadetto in programma questo pomeriggio c’è anche quella del Menti dove il Vicenza riceverà la visita del Pisa. Calcio d’inizio alle ore 17.15. Direzione arbitrale affidata a Di Marco, coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Russo. Quarto ufficiale Restaldo, VAR Rutella, AVAR Prontera.

Come arriva il Vicenza

Un solo successo nelle prime cinque gare di campionato per la formazione berica, reduce dalla sconfitta subita contro il Verona prima della lunga sosta. L’unica vittoria, ottenuta in casa, risale a un mese e mezzo fa: 3-2 all’esordio sul Catanzaro. Gallo recupera Morra, Bellemo e Brighenti. Niente da fare invece per Rada. In dubbio Valoti, mentre Leverbe dovrebbe esserci regolarmente nonostante la febbre.

Come arriva il Pisa

Confermate le assenze per infortunio di Caracciolo e Petagna, entrambi fuori causa per problemi di natura muscolare. Bianco va avanti nel solco del 3-4-2-1: Bozhinov e Angori in ballottaggio per affiancare Calabresi e Canestrelli in difesa. In mediana spazio al tandem formato da Leone e Correia. Il peso dell’attacco nerazzurro sarà sulle spalle di Pittarello, sostenuto da Marras (favorito su Moreo) e Tramoni.