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10 ottobre 2024, George Baldock trovato morto ad Atene. Il difensore del Panathinaikos aveva 31 anni.

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Redazione TMW
Oggi alle 06:19Accadde Oggi...
autore Redazione TMW
10.10.2026 06:19Accadde Oggi...
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A due anni dalla tragedia di Atene, il ricordo dello "Starman" unisce ancora il calcio inglese e quello greco: la notte in cui una drammatica fatalità spezzò la vita e la carriera di George Baldock a soli 31 anni.
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Nel corso della storia recente del calcio internazionale, poche notizie hanno destato un impatto emotivo così profondo e repentino come quella che, la sera del 10 ottobre 2024, scosse l'Europa calcistica, l'improvvisa e prematura scomparsa di George Baldock all'età di soli 31 anni.
Il difensore del Panathinaikos e della Nazionale greca, nonché storica colonna dello Sheffield United, venne rinvenuto privo di vita all'interno della piscina della sua residenza a Glyfada, un quartiere costiero nell'area meridionale di Atene.

Il drammatico ritrovamento nell'autunno del 2024

A far scattare le ricerche in quella drammatica serata fu la moglie del calciatore. La donna, rimasta in Inghilterra insieme al figlio della coppia, aveva tentato invano di mettersi in contatto con il marito per diverse ore. Allarmata dal prolungato e insolito silenzio, sollecitò il proprietario dell'immobile ateniese a effettuare un sopralluogo, fu proprio quest'ultimo a fare la tragica scoperta, individuando il corpo del calciatore sul fondo della piscina e allertando immediatamente i servizi di emergenza.
I successivi rilievi medico-legali condotti dalle autorità greche confermarono il decesso per annegamento, escludendo sin da subito qualsiasi indizio di natura dolosa o violenta, e inquadrando il fatto come una drammatica fatalità.

Il cordoglio transnazionale: da Sheffield ad Atene

Il decesso di Baldock sollevò un'ondata di commozione che unì idealmente il Regno Unito e la Grecia.
Cresciuto calcisticamente in Inghilterra, il terzino destro aveva legato indissolubilmente il proprio nome allo Sheffield United, club nel quale aveva militato per sette stagioni totalizzando 219 presenze e rivelandosi tra i principali artefici della scalata dalla League One alla Premier League. I tifosi delle Blades lo avevano ribattezzato affettuosamente "Starman", elevandolo a idolo della tifoseria di Bramall Lane per l'attaccamento alla maglia e l'inesauribile foga agonistica.
Nell'estate del 2024, Baldock aveva deciso di trasferirsi nel campionato greco, sposando il progetto del Panathinaikos con un contratto triennale. Il club ellenico, sconvolto dall'accaduto, lo ricordò con note di profondo cordoglio, sospendendo immediatamente le attività istituzionali in segno di rispetto.

L'omaggio della Nazionale a Wembley

Il destino volle che la tragedia si consumasse a ridosso di un atteso confronto calcistico: la sfida di UEFA Nations League tra Inghilterra e Grecia, in programma a Wembley proprio poche ore dopo il drammatico evento. Baldock, che aveva scelto di difendere i colori della nazionale ellenica dal 2022 grazie alle origini della nonna paterna, avrebbe dovuto essere tra i protagonisti della gara.
Quella notte, la selezione greca scese in campo con il lutto al braccio e conquistò una storica vittoria per 2-1 nel tempio del calcio inglese, dedicando il successo al compagno scomparso in un clima di palpabile commozione collettiva che, a distanza di due anni, resta una delle pagine più toccanti e dolorose dello sport contemporaneo.

George Baldock: lo "Starman" che conquistò Bramall Lane

• Il legame indissolubile con lo Sheffield United: Arrivato nel 2017 dal Milton Keynes Dons, Baldock è diventato il simbolo della rinascita delle Blades. In 7 stagioni ha collezionato 219 presenze e 6 reti, rivelandosi uno dei pilastri fondamentali della squadra che centrò la doppia promozione dalla League One alla Premier League.
• Il soprannome "Starman": I tifosi di Bramall Lane gli avevano dedicato un celebre coro sulle note dell'omonima canzone di David Bowie. Il soprannome descriveva perfettamente il suo stile di gioco: un terzino destro vecchio stampo, instancabile, generoso e amato per l'agonismo e il temperamento che metteva in campo ogni minuto.
• La scelta della Nazionale greca: Sebbene fosse nato nel Buckinghamshire (Inghilterra), nel 2022 scelse di rappresentare la Nazionale greca grazie alle origini della nonna paterna. Il ct Gustavo Poyet lo convinse a sposare la causa ellenica, e Baldock divenne rapidamente un punto fermo della difesa, collezionando 12 presenze complessive prima della sua prematura scomparsa.
• Il trasferimento al Panathinaikos: Nell'estate del 2024, dopo la retrocessione dello Sheffield United, decise di trasferirsi per la prima volta nel campionato greco per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera calcistica, firmando un accordo triennale con i Verdi di Atene prima che il destino si compisse tragicamente.

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