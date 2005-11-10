Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie B, Sudtirol-Ascoli: sfida ad alta quota tra le squadre rivelazione di Possanzini e Tomei

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 06:24Serie B
autore Andrea Scozzafava
10.10.2026 06:24Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo la maxi sosta per le Nazionali, Sudtirol e Ascoli tornano in campo questo pomeriggio (ore 15) al “Druso” di Bolzano per la sesta giornata di Serie B: una sfida ad alta quota tra due delle rivelazioni di questo avvio di stagione, separate in classifica da un solo punto. Gli altoatesini puntano a proseguire nel solco della loro miglior partenza di sempre tra i cadetti. La squadra di Davide Possanzini condivide a sorpresa il secondo posto con il Mantova a quota 11 punti — frutto di tre vittorie e due pareggi —, alle spalle della capolista Palermo. Numeri straordinari per i bolzanini che, dopo la salvezza raggiunta ai play-out lo scorso anno, stanno continuando a stupire gara dopo gara con il secondo miglior attacco (9 gol) e la difesa meno perforata (soli 3 gol subiti) del campionato. L'obiettivo è chiaro: non accontentarsi e mantenere intatta la striscia di imbattibilità.

Tornato tra i cadetti dopo due stagioni di purgatorio in Serie C, l'Ascoli è andato alla sosta a quota 10 punti grazie al brillante successo sull'Avellino. Un rendimento sin qui da matricola terribile, frutto di un'identità ben precisa costruita in oltre un anno di lavoro con Francesco Tomei. Le prestazioni e le idee di gioco mostrate in questo ottimo avvio hanno riacceso l'entusiasmo e la passione dell'intera piazza. La missione ora è dare continuità al percorso e confermare i segnali delle ultime uscite, provando a imporre la propria identità anche a Bolzano: un campo difficile dove i marchigiani andranno a caccia di un altro colpo esterno, dopo quello di prestigio firmato contro l'Hellas Verona. Südtirol e Ascoli si ritrovano a due anni dall'ultimo incrocio: il bilancio recente è amaro per i bianconeri, reduci da due sconfitte nella stagione della retrocessione e con l'ultimo successo risalente al 2023 (1-0 al "Del Duca"). Guardando agli ultimi precedenti al "Druso" (2-2 e 3-1 per i padroni di casa), le premesse per assistere a una sfida ricca di emozioni e gol ci sono tutte.

COME ARRIVA IL SUDTIROL

La miglior partenza della storia bolzanina ha riacceso la passione travolgente della piazza. Per difendere l'imbattibilità contro l'Ascoli, Davide Possanzini non avrà a disposizione El Kaouakibi, Pyyhtia, Varnier, Zeroli, Federico Davi e Bjarkason. A difesa di Plizzari potrebbe agire ancora il consolidato terzetto composto da Stabile, Giorgini e Stivanello. Molina e Simone Davi sono i favoriti per presidiare le corsie esterne, mentre in mezzo al campo sembra intoccabile la coppia Rispoli-Tronchin. In attacco scalpita Vasic per affiancare Vasco Lopes alle spalle di Okoro.

COME ARRIVA L'ASCOLI

L'entusiasmo non manca nemmeno in casa marchigiana dopo un inizio da matricola ricco di soddisfazioni. Organico al completo per la trasferta di Bolzano — fatta eccezione per il lungodegente Alagna —, con Venuti alla prima convocazione in maglia bianconera. Confermato il consueto assetto tattico: in difesa Oliveri potrebbe affiancare Curado, Rizzo e Guiebre a protezione di Vitale. Le chiavi della mediana saranno affidate alla coppia Damiani-Corradini, mentre in avanti Brunori viaggia verso la riconferma. Alle sue spalle, Silipo e D'Uffizi paiono intoccabili con l'ultimo posto conteso tra Bolsius e De Pieri.

Articoli correlati

Immagine news 1
Sudtirol, Possanzini: "Vogliamo continuare a crescere, l'obiettivo resta la salvezza"
Immagine news 2
Lupo sul Palermo: "Mancare la promozione sarebbe un fallimento colossale"
Immagine news 3
Vicenza, Rauti: "Derby non del tutto smaltito, ma testa al Pisa. Pausa è stato mini-ritiro"

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
06:36 Serie B
Serie B, Arezzo-Cremonese: Pecchia per la risalita. Bucchi cerca i primi punti al Comunale
Immagine news 2
06:29 Serie B
Serie B, Vicenza-Pisa: Valoti resta in dubbio, Bianco conferma la difesa a tre
Immagine news 3
06:24 Serie B
Serie B, Sudtirol-Ascoli: sfida ad alta quota tra le squadre rivelazione di Possanzini e Tomei
Immagine news 4
06:18 Serie B
Serie B, Entella-Juve Stabia: Chiappella deve rinunciare a Forte, in dubbio Karic per De Giorgio
Immagine news 5
06:12 Serie B
Serie B, Empoli-Palermo: rosanero a caccia di un nuovo allungo
Immagine news 6
06:06 Serie B
Serie B, Benevento-Cesena: la strega a caccia del terzo successo consecutivo
Immagine news 7
00:19 Serie BTMW
TMWContinua l’incubo del sintetico per la Sampdoria: anche ad Avellino arriva una sconfitta
Immagine news 8
00:04 Serie B
Moruzzi: "Felice della fiducia del mister. Voglio andare in Serie A, magari con l'Avellino"
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, pronta la linea giovane. Duello con l’Inter per Romano ma occhio a Doumbia e Ndour. Milan a gennaio un difensore: Gonçalo Inacio o Tiago Gabriel su cui c’è anche la Fiorentina. Ecco i nomi per il centrocampo del futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Mourinho torna a Roma: "Tifosi speciali con me dall'inizio, dopo Budapest ero già morto"
Immagine top news n.1 Bentornata Serie A! Tutte le probabili formazioni delle gare valide per il sesto turno
Immagine top news n.2 Chivu ritrova Calhanoglu e convoca Spence. E sulla corsa al titolo contrattacca
Immagine top news n.3 La Juve voleva venderlo, ora lo blinda fino al 2030: Nico Gonzalez al centro del progetto
Immagine top news n.4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.5 Voleva ritirarsi, giocava in mediana e altre curiosità che forse non sapevi su Nico Gonzalez
Immagine top news n.6 FIGC, si torna a votare: convocata l'assemblea straordinaria elettiva per il 14 dicembre
Immagine top news n.7 Juventus, Nico Gonzalez rinnova fino al 2030: l'annuncio del club bianconero
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.2 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.3 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.4 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Immagine news Serie A n.3 Nico Paz può diventare più forte di Dybala? Il commento degli ospiti
Serie A
Immagine box news Serie A Mourinho torna a Roma: "Tifosi speciali con me dall'inizio, dopo Budapest ero già morto"
Immagine box news Serie A Douvikas, rinnovo premio al valore. Come sta Kean? Perrone a colloquio con il Como
Immagine box news Serie A Da sosta a sosta: un mese a tutto gas per l'Inter, il 31 c'è il derby poi la sfida al Como
Immagine box news Serie A Montella paga le sei sconfitte in sette gare. A giugno pressioni per le dimissioni
Immagine box news Serie A Inter, si riparte da San Siro: Calhanoglu c’è, Spence cerca spazio e Chivu aspetta Stankovic
Immagine box news Serie A Udinese, la sfida con il Torino si avvicina: dubbio in attacco per Runjaic
Serie B
Immagine box news Serie B Serie B, Arezzo-Cremonese: Pecchia per la risalita. Bucchi cerca i primi punti al Comunale
Immagine box news Serie B Serie B, Vicenza-Pisa: Valoti resta in dubbio, Bianco conferma la difesa a tre
Immagine box news Serie B Serie B, Sudtirol-Ascoli: sfida ad alta quota tra le squadre rivelazione di Possanzini e Tomei
Immagine box news Serie B Serie B, Entella-Juve Stabia: Chiappella deve rinunciare a Forte, in dubbio Karic per De Giorgio
Immagine box news Serie B Serie B, Empoli-Palermo: rosanero a caccia di un nuovo allungo
Immagine box news Serie B Serie B, Benevento-Cesena: la strega a caccia del terzo successo consecutivo
Serie C
Immagine box news Serie C Fermana, FIlipponi sulla Serie C: "Potenza merita il primato, mi aspettavo di più dall'Union Brescia"
Immagine box news Serie C Il Savoia al fianco dei propri tifosi: assistenza legale e possibile ricorso collettivo
Immagine box news Serie C Serie C, Crespi e Pellegrini rilanciano l'Union Brescia: 2-0 alla Pro Vercelli
Immagine box news Serie C Inter U23, Iddrissou: "Nel Girone C andiamo in stadi clamorosi. Mi ispiro a Thuram ed Esposito"
Immagine box news Serie C Spezia, Bastoni: "Non ci ho pensato 2 volte a tornare. Turati somiglia a Italiano"
Immagine box news Serie C Treviso, lussazione alla spalla per Gerbi: dovrà operarsi. Rischia almeno tre mesi di stop
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Parma, Chivu cerca conferme dopo la sosta: Gilardino subito all'esame San Siro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Immagine box news Calcio femminile L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
10 ottobre 2024, George Baldock trovato morto ad Atene. Il difensore del Panathinaikos aveva 31 anni.
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»