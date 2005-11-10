Serie B, Sudtirol-Ascoli: sfida ad alta quota tra le squadre rivelazione di Possanzini e Tomei

Dopo la maxi sosta per le Nazionali, Sudtirol e Ascoli tornano in campo questo pomeriggio (ore 15) al “Druso” di Bolzano per la sesta giornata di Serie B: una sfida ad alta quota tra due delle rivelazioni di questo avvio di stagione, separate in classifica da un solo punto. Gli altoatesini puntano a proseguire nel solco della loro miglior partenza di sempre tra i cadetti. La squadra di Davide Possanzini condivide a sorpresa il secondo posto con il Mantova a quota 11 punti — frutto di tre vittorie e due pareggi —, alle spalle della capolista Palermo. Numeri straordinari per i bolzanini che, dopo la salvezza raggiunta ai play-out lo scorso anno, stanno continuando a stupire gara dopo gara con il secondo miglior attacco (9 gol) e la difesa meno perforata (soli 3 gol subiti) del campionato. L'obiettivo è chiaro: non accontentarsi e mantenere intatta la striscia di imbattibilità.

Tornato tra i cadetti dopo due stagioni di purgatorio in Serie C, l'Ascoli è andato alla sosta a quota 10 punti grazie al brillante successo sull'Avellino. Un rendimento sin qui da matricola terribile, frutto di un'identità ben precisa costruita in oltre un anno di lavoro con Francesco Tomei. Le prestazioni e le idee di gioco mostrate in questo ottimo avvio hanno riacceso l'entusiasmo e la passione dell'intera piazza. La missione ora è dare continuità al percorso e confermare i segnali delle ultime uscite, provando a imporre la propria identità anche a Bolzano: un campo difficile dove i marchigiani andranno a caccia di un altro colpo esterno, dopo quello di prestigio firmato contro l'Hellas Verona. Südtirol e Ascoli si ritrovano a due anni dall'ultimo incrocio: il bilancio recente è amaro per i bianconeri, reduci da due sconfitte nella stagione della retrocessione e con l'ultimo successo risalente al 2023 (1-0 al "Del Duca"). Guardando agli ultimi precedenti al "Druso" (2-2 e 3-1 per i padroni di casa), le premesse per assistere a una sfida ricca di emozioni e gol ci sono tutte.

COME ARRIVA IL SUDTIROL



La miglior partenza della storia bolzanina ha riacceso la passione travolgente della piazza. Per difendere l'imbattibilità contro l'Ascoli, Davide Possanzini non avrà a disposizione El Kaouakibi, Pyyhtia, Varnier, Zeroli, Federico Davi e Bjarkason. A difesa di Plizzari potrebbe agire ancora il consolidato terzetto composto da Stabile, Giorgini e Stivanello. Molina e Simone Davi sono i favoriti per presidiare le corsie esterne, mentre in mezzo al campo sembra intoccabile la coppia Rispoli-Tronchin. In attacco scalpita Vasic per affiancare Vasco Lopes alle spalle di Okoro.

COME ARRIVA L'ASCOLI

L'entusiasmo non manca nemmeno in casa marchigiana dopo un inizio da matricola ricco di soddisfazioni. Organico al completo per la trasferta di Bolzano — fatta eccezione per il lungodegente Alagna —, con Venuti alla prima convocazione in maglia bianconera. Confermato il consueto assetto tattico: in difesa Oliveri potrebbe affiancare Curado, Rizzo e Guiebre a protezione di Vitale. Le chiavi della mediana saranno affidate alla coppia Damiani-Corradini, mentre in avanti Brunori viaggia verso la riconferma. Alle sue spalle, Silipo e D'Uffizi paiono intoccabili con l'ultimo posto conteso tra Bolsius e De Pieri.