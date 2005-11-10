L'ex Cagliari Francescoli: "Yildiz ha qualcosa di speciale ma domani temo Conceiçao"

Enzo Francescoli non ha dubbi su quale giocatore sottrarre alla Juve di Spalletti: "Yildiz. Si vede che ha qualcosa di speciale". Il 10 bianconero però non sarà presente nel match contro il Cagliari che si giocherà domani sera. Sfida che lo stesso uruguaiano ha presentato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Su quale giocatore quindi temere prosegue: "Conceiçao è sempre pericoloso con i suoi dribbling: prende in contropiede i difensori. E la Juve ha fatto bene a tenersi Nico Gonzalez, uno che attacca e difende".

Venendo ad un commento generico sulla Serie A, prosegue sottolineando come il miglior giocatore sia "Lautaro come nove. Mi piacciono anche Nico Paz e Yildiz". Fra le file dei rossoblù isolani il preferito è "Rodriguez è uruguaiano e sull’isola porta bene. La cosa più bella è vedere un Maldini nel Cagliari. Daniel ha qualità e può continuare a segnare. Ho troppo rispetto per suo padre: Paolo, Baresi, gli olandesi... Quando andavi a San Siro era sempre tostissima con quei campioni".

E su dove può arrivare il Cagliari quest'anno l'ex calciatore ha concluso: "Sento mio figlio soddisfatto e ottimista. Intanto puntiamo al bis contro la Juve dopo la vittoria di gennaio: certo che è possibile, perché no?".