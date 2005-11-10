Serie B, il programma della 6ª giornata: tocca a Palermo, Pisa e Cremonese
Tommaso Maschio
Dopo l'anticipo di ieri sera, che ha visto il trionfo dell'Avellino sulla Sampdoria, il programma della sesta giornata di Serie B prosegue questo pomeriggio con tre bigi in campo. La prima a giocare, alle ore 15:00, sarà il Palermo capolista impegnato sul campo dell'Empoli. Alla stessa ora sono inoltre in programma le gare Benevento-Cesena, Virtus Entella-Juve Stabia e SudTirol-Ascoli. Il Pisa invece sarà di scena a Vicenza alle 17:15, mentre la Cremonese chiuderà il sabato ad Arezzo alle 19:30.
SERIE B - 6ª GIORNATA
Venerdì 9 ottobre
Avellino-Sampdoria 4-1
12’ Cheddira (A), 18’ Insigne (S), 20’ Palumbo (A), 23’ Russo (A), 28’ Besaggio (A),
Sabato 10 ottobre
Ore 15:00 - Benevento-Cesena
Ore 15:00 - Empoli-Palermo
Ore 15:00 - Virtus Entella-Juve Stabia
Ore 15:00 - SudTirol-Ascoli
Ore 17:15 - Vicenza-Pisa
Ore 19:30 - Arezzo-Cremonese
Domenica 11 ottobre
Ore 15:00 - Catanzaro-Mantova
Ore 17:15 - Padova-Carrarese
Ore 19:30 - Modena-Hellas Verona
SERIE B - CLASSIFICA
Palermo 13
Sudtirol 11
Mantova 11
Modena 10
Ascoli 10
Avellino 10*
Padova 7
Benevento 7
Hellas Verona 7
Cesena 7
Pisa 7
Arezzo 6
Empoli 6
Virtus Entella 5
Cremonese 5
Vicenza 5
Sampdoria 4*
Catanzaro 3
Juve Stabia 1°
Carrarese 1
° penalizzazione di quattro punti da parte della Giustizia Sportiva
* una gara in più