Arbitri, oggi si vota per il nuovo presidente: come funzionano le elezioni

L’AIA sceglie oggi il nuovo presidente. Sono tre i candidati in corsa per la guida dell’Associazione Italiana Arbitri: Carlo Pacifici, già numero uno prima dell’elezione di Antonio Zappi, Francesco Massini, vicepresidente vicario nella precedente gestione e attuale reggente, e Narciso Pisacreta, in passato vicepresidente durante la presidenza Nicchi. L’assemblea è prevista - in seconda convocazione - alle 9.30 e si svolgerà da remoto, con voto telematico. In tutto saranno 950 gli aventi diritto, chiamati a indicare il successore di Zappi e a definire i nuovi equilibri interni dell’associazione dopo settimane particolarmente movimentate.

Chi vota per il nuovo presidente dell’AIA

Il corpo elettorale è composto da 206 presidenti di sezione, 733 delegati regionali e 11 tra dirigenti e benemeriti. La distribuzione territoriale fotografa un sostanziale equilibrio tra le tre macroaree: il Nord dispone di 336 voti, il Centro di 323 e il Sud di 291. Il Nord conta 77 presidenti di sezione, 255 delegati e quattro dirigenti o benemeriti; al Centro sono rispettivamente 65, 253 e cinque, mentre al Sud 64, 225 e due. La Lombardia è il territorio più rappresentato, con 123 elettori tra 25 presidenti di sezione e 98 delegati regionali, mentre il CPA di Bolzano ne conta appena sette.

Servono 476 voti, altrimenti sarà ballottaggio

Per diventare presidente dell’AIA al primo turno non basta arrivare davanti agli altri due candidati: servono almeno 476 preferenze, cioè la metà più uno dei 950 aventi diritto. Se nessuno raggiungerà questa quota, i due più votati accederanno immediatamente al ballottaggio. A quel punto sarà eletto chi otterrà la maggioranza dei voti validamente espressi. Il programma della giornata prevede l’arrivo del risultato del primo scrutinio indicativamente intorno alle 16; in caso di secondo turno, il nome del nuovo presidente dovrebbe essere noto verso le 19. Con tre candidature e una platea elettorale distribuita in maniera abbastanza uniforme tra Nord, Centro e Sud, la possibilità che la scelta richieda il ballottaggio resta concreta.