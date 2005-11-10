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Serie C, il programma dalla 9ª giornata: oggi tocca a Reggiana, Spezia e Bari

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 09:21Serie C
10.10.2026 09:21Serie C
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Dopo l'anticipo di ieri sera che ha visto l'Union Brescia avere la meglio sulla Pro Vercelli, quest'oggi il programma della nona giornata di Serie C prevede la discesa in campo di alcune big come Spezia e Reggiana nel Girone B e Bari nel Girone C. In campo anche due seconde squadre come la Juventus Next Gen e l'Inter Under 23.

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A
Venerdì 9 ottobre
Union Brescia-Pro Vercelli 2-0
10’ Crespi, 77’ Pellegrini
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30 - Pergolettese-Carpi
Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen
Ore 17:30 - Desenzano-Dolomiti Bellunesi
Ore 17:30 - Lumezzane-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Cittadella
Domenica 11 ottobre
Ore 14:30 - Renate-Giana Erminio
Ore 17:30 - Lecco-Alcione Milano
Ore 17:30 - Trento-Folgore Caratese
Ore 17:30 - Treviso-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 19**, Ospitaletto 15, Arzignano Valchiampo 14, Trento 14, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 11, Dolomiti Bellunesi 10, Desenzano 10, Novara 9, Pro Vercelli 9*+, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Lumezzane 8*, Pergolettese 8, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Juventus Next Gen 6*, Giana Erminio 4, Renate 3

*una gara in meno
** una gara in più

GIRONE B
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30 - Vis Pesaro-Grosseto
Ore 17:30 - Ostiamare-Pianese
Ore 17:30 - Pineto-Reggiana
Ore 20:30 - Spezia-Gubbio
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30 - Torres-Atalanta U23
Ore 14:30 - Ravenna-Campobasso
Ore 14:30 - Sambenedettese-Latina
Ore 17:30 - Forlì-Livorno
Ore 17:30 - Perugia-Vado
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Ostiamare 8, Vado 8, Pineto 7, Gubbio 7, Latina 6*, Pianese 6, Sambenedettese 5, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno
** due gare in meno

GIRONE C
Sabato 10 ottobre
Ore 14:30 - Bari-Giugliano
Ore 14:30 - Casertana-Monopoli
Ore 14:30 - Crotone-Audace Cerignola
Ore 14:30 - Savoia-Inter U23
Domenica 11 ottobre
Ore 12:30 - Altamura-Catania
Ore 14:30 - Foggia-Potenza
Ore 14:30 - Scafatese-Sorrento
Ore 15:00 - Casarano-Salernitana
Lunedì 12 ottobre
Ore 20:30 - Barletta-Cavese
Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 19, Sorrento 18, Bari 16, Catania 13, Salernitana 12, Monopoli 12, Picerno 12, Casertana 12, Audace Cerignola 11, Foggia 11, Cavese 11, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Casarano 10, Altamura 8, Savoia 7, Barletta 7, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0°

* una gara in meno
** due gare in meno
° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva

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