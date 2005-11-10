Serie C, il programma dalla 9ª giornata: oggi tocca a Reggiana, Spezia e Bari

Dopo l'anticipo di ieri sera che ha visto l'Union Brescia avere la meglio sulla Pro Vercelli, quest'oggi il programma della nona giornata di Serie C prevede la discesa in campo di alcune big come Spezia e Reggiana nel Girone B e Bari nel Girone C. In campo anche due seconde squadre come la Juventus Next Gen e l'Inter Under 23.

SERIE C - 9ª GIORNATA

GIRONE A

Venerdì 9 ottobre

Union Brescia-Pro Vercelli 2-0

10’ Crespi, 77’ Pellegrini

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30 - Pergolettese-Carpi

Ore 17:30 - Arzignano Valchiampo-Juventus Next Gen

Ore 17:30 - Desenzano-Dolomiti Bellunesi

Ore 17:30 - Lumezzane-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Cittadella

Domenica 11 ottobre

Ore 14:30 - Renate-Giana Erminio

Ore 17:30 - Lecco-Alcione Milano

Ore 17:30 - Trento-Folgore Caratese

Ore 17:30 - Treviso-Ospitaletto

Classifica: Cittadella 21, Union Brescia 19**, Ospitaletto 15, Arzignano Valchiampo 14, Trento 14, Treviso 13, AlbinoLeffe 12, Alcione Milano 11, Dolomiti Bellunesi 10, Desenzano 10, Novara 9, Pro Vercelli 9*+, Lecco 9, Pro Vercelli 9, Lumezzane 8*, Pergolettese 8, Carpi 6, Folgore Caratese 6, Juventus Next Gen 6*, Giana Erminio 4, Renate 3

*una gara in meno

** una gara in più

GIRONE B

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30 - Vis Pesaro-Grosseto

Ore 17:30 - Ostiamare-Pianese

Ore 17:30 - Pineto-Reggiana

Ore 20:30 - Spezia-Gubbio

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30 - Torres-Atalanta U23

Ore 14:30 - Ravenna-Campobasso

Ore 14:30 - Sambenedettese-Latina

Ore 17:30 - Forlì-Livorno

Ore 17:30 - Perugia-Vado

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Pescara-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 22, Ravenna 17, Grosseto 15, Reggiana 14, Livorno 14, Perugia 13, Guidonia Montecelio 12, Campobasso 12, Torres 12, Pescara 11, Forlì 10, Atalanta U23 9**, Ostiamare 8, Vado 8, Pineto 7, Gubbio 7, Latina 6*, Pianese 6, Sambenedettese 5, Vis Pesaro 4*

* una gara in meno

** due gare in meno

GIRONE C

Sabato 10 ottobre

Ore 14:30 - Bari-Giugliano

Ore 14:30 - Casertana-Monopoli

Ore 14:30 - Crotone-Audace Cerignola

Ore 14:30 - Savoia-Inter U23

Domenica 11 ottobre

Ore 12:30 - Altamura-Catania

Ore 14:30 - Foggia-Potenza

Ore 14:30 - Scafatese-Sorrento

Ore 15:00 - Casarano-Salernitana

Lunedì 12 ottobre

Ore 20:30 - Barletta-Cavese

Ore 20:30 - Picerno-Cosenza

Classifica: Potenza 19, Sorrento 18, Bari 16, Catania 13, Salernitana 12, Monopoli 12, Picerno 12, Casertana 12, Audace Cerignola 11, Foggia 11, Cavese 11, Scafatese 10*, Inter U23 10**, Casarano 10, Altamura 8, Savoia 7, Barletta 7, Giugliano 7, Cosenza 2, Crotone 0°

* una gara in meno

** due gare in meno

° penalizzazione di sei punti da parte della Giustizia Sportiva