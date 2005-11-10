Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Tommaso Maschio
La Ternana Women dovrà fare a meno della difenditrice Corrado per gran parte della stagione dopo l'infortunio al legamento crociato del ginocchio destro e l'operazione avvenuta quet'oggi.
Il comunicato della Ternana Women su Corrado
Heden Corrado, difensore della Ternana Women, si è sottoposta questa mattina a un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’operazione è stata eseguita presso la Casa di Cura Pierangeli di Pescara dal dottor Pietro Monachino.
Corrado aveva riportato l’infortunio nel corso del secondo tempo della partita di Serie A contro il Parma che ha visto la Ternana Women imporsi per 2-1. Per il nostro difensore inizierà ora il percorso di recupero e riabilitazione, con l’obiettivo di tornare in campo nelle migliori condizioni possibili.
Forza Heden, ti aspettiamo più forte di prima!