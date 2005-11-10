Spezia, Bastoni: "Non ci ho pensato 2 volte a tornare. Turati somiglia a Italiano"

Intervistato da Cittadellapezia.com il duttile centrocampista Simone Bastoni ha parlato del suo ritorno a casa concretizzatosi in estate: “Con il direttore ci siamo sentiti in estate e abbiamo atteso che si sbloccasse la situazione, poi abbiamo parlato più approfonditamente e non ci ho pensato due volte a tornare. - spiega il classe ‘96 - Essere uno dei più esperti è una responsabilità, dobbiamo trascinare i ragazzi e aiutarli giorno dopo giorno. Sin da subito ho trovato un gruppo giovane ma che lavora forte, con un mister che ci striglia e ci tiene sempre sul pezzo”.

Sull’infortunio e mister Turati

Spazio poi alle sue condizioni: “L’infortunio non è stato nulla di grave, sto meglio anche se ci vorranno un paio di settimane. Ma non vedo l’ora di tornare in campo a dare una mano. - prosegue Bastoni soffermandosi poi sull’allenatore Turati – L’avevo conosciuto da collaboratore (di Vincenzo Italiano NdR), ma quando sei l’allenatore devi aggiungere qualcosa e lui l’ha fatto. È molto simile a Italiano e mi piace molto, penso che siamo sulla strada giusta per fare cose importanti”.

Sui 120 anni del club

“È una grande emozione festeggiare i 120 del nostro Spezia. - conclude Bastoni - Sono contento di essere una piccola parte di questa grande società, speriamo quest’anno di continuare a scrivere un bel pezzo di storia tutti insieme”.