Caprile piace alle big, ma non c'è trattativa per il rinnovo di contratto. Scade nel 2029

Elia Caprile è uno dei giocatori più apprezzati del Cagliari in questa stagione. Anche perché finora ha subito solamente due gol in campionato, il migliore della Serie A. Lo ha fatto in due gare diverse: l'uno a zero contro l'Inter, unica sconfitta finora per i rossoblù. E poi nella vittoria per due a uno contro l'Atalanta, a Bergamo.

Niente rinnovo (per ora)

In questo momento Caprile non sta contrattando con il club per prolungare l'accordo oltre il 30 giugno del 2029. Arrivato a gennaio del 2025 inizialmente in prestito, poi era riuscito a convincere il Cagliari a riscattarlo per 8 milioni di euro. Negli scorsi mesi è finito nel mirino delle big - Milan, ma anche Inter - ma le cifre richieste dai rossoblù erano alte.

Valutazione 25 milioni

La situazione ora non è cambiata, ma va detto che a fine stagione avrà solamente altre due annate di contratto, quindi potrebbe essere l'ultima opportunità per cederlo a determinate cifre. Dovrebbe però partire un domino che, comunque, coinvolgerebbe anche una grande, considerando che la Juve è ora soddisfatta di Vicario, mentre Milan e Inter dovranno valutare eventuali cambi. Caprile, in ogni caso, potrebbe essere realisticamente preso per una cifra fra i 20 e i 25 milioni di euro.