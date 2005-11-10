L'Inter può centrare il Triplete? Parla Mourinho: "Possibile, ma spero che non accada"

Reduce da una stagione conclusa con la conquista del ventunesimo scudetto e della Coppa Italia, l'Inter ha iniziato l'annata con l'obiettivo di confermarsi in ambito nazionale e migliorare quanto fatto a livello europeo (nell'ultima Champions League, fuori ai playoff per mano del Bodo/Glimt). Inevitabile quindi pronunciare la parola Triplete: un traguardo ambizioso, che i nerazzurri si erano già posti nella stagione 2024/25 con Inzaghi al timone per poi schiantarsi sul più bello in tutte e tre le competizioni.

Del possibile Triplete interista ha parlato chi questa triplice vittoria l'ha ottenuta davvero. Si tratta di José Mourinho, nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport: "Non so se sarà dura per loro, so però che possono arrivare al Triplete anche in questa stagione. Naturalmente spero di no. Hanno proprio tutto per riuscire".