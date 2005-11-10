Chivu ritrova Calhanoglu e convoca Spence. E sulla corsa al titolo contrattacca

Torna il campionato con l'Inter che sfida il Parma per la 6ª giornata. E il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, ha preso parola in conferenza stampa.

FINALMENTE SPENCE

Il tecnico nerazzurro ha confermato che Spence sarà convocato per la prima volta: "Si allena con noi da una settimana, è ovvio che non possiamo dimenticare il periodo di riabilitazione più la vacanza dopo il Mondiale. Se faccio la conta manca da due mesi sui campi. E' a disposzione, sarà convocato, ci fa piacere che sia tornato".

LE CONDIZIONI DI CALHANOGLU

Alcuni chiarimenti di Chivu su Hakan Calhanoglu, che ha saltato anche gli impegni con la nazionale turca: "Hakan ha iniziato anche lui da lunedì, si allena da una settimana col gruppo senza vincoli. È a disposizione. Sono arrivate voci dalla Turchia e vorrei fare chiarezza sul fatto che non sia andato a vedere i compagni lunedì: il problema sono stato io, ho fatto allenamento al pomeriggio tardi e ci tenevo che fosse dentro, altrimenti gli avrei dato una giornata di riposo per mandarlo a vedere la partita. Lunedì, giorno di Italia-Turchia, abbiamo fatto allenamento nel tardo pomeriggio e non gli ho dato il giorno libero perché mi serviva lavorare con lui".

L'ANTI-INTER E LA REPLICA DI CHIVU

Chivu ha inoltre contrattaccato in merito alle domande su chi possa essere la contendente al titolo per i nerazzurri: "Perché non parliamo di anti-Roma, anti-Como, Juve, Milan... noi siamo consapevoli di voler portare a buon fine i nostri obiettivi ma non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricordi che dobbiamo andare a prenderci la medaglia. Ora è troppo presto, ci sono squadre che sono a 13 altre appena sotto. È ancora presto per parlare di chi è anti di chi".