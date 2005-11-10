Frosinone, Kvernadze accende il mercato: 3 club su di lui, ma è difficile che parta

Giorgi Kvernadze è senza ombra di dubbio uno degli uomini di punta di questo inizio di stagione in Serie A. Il georgiano si sta rivelando la stella del Frosinone rivelazione, avendo messo insieme fin qui 5 gol e 2 assist in 6 apparizioni tra campionato e Coppa Italia. Un rendimento che, quasi inevitabilmente, lo rende un possibile pezzo pregiato del mercato.

Più di un ostacolo per le pretendenti

Stando a quello che riferisce il Corriere dello Sport, Kvernadze è seguito con interesse da Roma, Fiorentina e Napoli. Proprio gli azzurri lo visioneranno da vicino questa sera, visto che al Maradona è in programma la sfida tra la squadra di Allegri e il Frosinone. In casa ciociara, comunque, non c'è alcun allarmismo per un'eventuale cessione: offerte per ora sono arrivate e, visto l'ingresso in società del fondo Clara Vista, non c'è la volontà di svendere i propri talenti.

Inoltre, un altro aspetto di cui tenere conto. Il Batumi, club georgiano da cui Giorgi è arrivato in Italia, conserva il 50 per cento sulla rivendita. Il mercato invernale non è così lontano: con un Kvernadze così, potrebbero aumentare i corteggiatori e soprattutto arrivare offerte concrete.