Bentornata Serie A! Tutte le probabili formazioni delle gare valide per il sesto turno

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali, torna in campo la Serie A Enilive con la sesta giornata di campionato. Si riparte sabato 10 ottobre con Genoa-Fiorentina, seguita da Inter-Parma e Napoli-Frosinone. Domenica riflettori puntati su Como-Roma, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus, mentre il programma si chiuderà lunedì con Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Di seguito tutte le probabili formazioni del turno, raccolte dai nostri inviati sul campo.

GENOA-FIORENTINA - Sabato 10 ottobre, ore 15.00

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traoré, Frendrup, Baldanzi, Ellertsson; Vitinha, Osmajic. Allenatore: De Rossi.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri, Valdepenas; Ndour, Fagioli; Mastantuono, Goncalves, Gnonto; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.

INTER-PARMA - Sabato 10 ottobre, ore 18.00

INTER (3-5-2): J. Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram. Allenatore: Chivu.

PARMA (3-4-2-1): Corvi; Diego Carlos, Troilo, Delprato; Britschgi, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani; Romero. Allenatore: Gilardino.

NAPOLI-FROSINONE - Sabato 10 ottobre, ore 20.45

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Rafa Marin; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, Neres; Hojlund. Allenatore: Allegri.

FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia; Masini, Calò; Ghedjemis, Schmid, Kvernadze; Bobcek. Allenatore: Alvini.

COMO-ROMA - Domenica 11 ottobre, ore 12.30

COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Da Cunha, Milla; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, De Roon, Kone, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gasperini.

LAZIO-MONZA - Domenica 11 ottobre, ore 15.00

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.

MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Lucchesi, Carboni A.; Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas; Cutrone, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.

LECCE-BOLOGNA - Domenica 11 ottobre, ore 15.00

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Siebert, Gallo; Coulibaly, Maleh, Ilić; Pierotti, Geubbels, Monteiro. Allenatore: Di Francesco.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Helland, Heggem, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Miranda; Orsolini, Cambiaghi; Piccoli. Allenatore: Palladino.

SASSUOLO-MILAN - Domenica 11 ottobre, ore 18.00

SASSUOLO (4-3-3): Turati; Cinquegrano, Caleta-Car, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Esposito, Lauriente. Allenatore: Aquilani.

MILAN (4-4-1-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi; Chukwueze, Modric, Rabiot, Moreira; Pulisic; G. Ramos. Allenatore: Amorim.

CAGLIARI-JUVENTUS - Domenica 11 ottobre, ore 20.45

CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Ze Pedro, Mina, Rodríguez, Obert; Winks, Romano Adopo; Fazzini, Maldini, Mendy. Allenatore: Pisacane.

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Kelly, Celik; Douglas Luiz, Sarr; Conceicao, McKennie, Alajbegovic; Kolo Muani. Allenatore: Spalletti.

ATALANTA-VENEZIA - Lunedì 12 ottobre, ore 18.30

ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Scalvini, Bernasconi; Gaetano, Kessie, Ederson; De Ketelaere, Scamacca, Rowe. Allenatore: Sarri.

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Bella-Kotchap, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Helgason, Correia; Yeboah, Adams. Allenatore: Stroppa.

TORINO-UDINESE - Lunedì 12 ottobre, ore 20.45

TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Fitz-Jim, Mandragora, Gineitis, Cacciamani; Vlasic; Simeone. Allenatore: Abate.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Solet; Vojvoda, Lovric, Karlstrom, Kamara; Jovanovic, Ekkelenkamp; Davis. Allenatore: Runjaic.