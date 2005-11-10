Paco Esteban, segnatevi il nome. Ha appena rinnovato e il Lecce è pronto a puntarci

Ve lo avevamo segnalato già a fine agosto tra i 20 giovani da tenere d'occhio nella Serie A 2026/27 e dopo averlo visto rimanere nella rosa del Lecce, rinnovando anche il proprio contratto fino al 30 giugno del 2030 con tanto di aumento dello stipendio, riproponiamo: fantallenatori o più semplicemente tifosi del Lecce o ancora soltanto appassionati di calcio e di giovani talenti, segnatevi il nome di Paco Esteban.

In estate diversi rifiuti

Centravanti spagnolo classe 2006, Esteban ha già fatto parlare di sé lo scorso anno, risultando il capocannoniere della Primavera del Lecce. Con numeri straordinari, che hanno spinto la società salentina a puntarci forte, rispedendo al mittente le varie proposte arrivate per lui nello scorso calciomercato estivo. Dall'Italia e non solo.

Ha già esordito, punta alla titolarità

Il giovane attaccante ha già avuto modo di esordire in questa stagione, visto che Di Francesco gli ha concesso tre scampoli da subentrante, due in Serie A e uno in Coppa Italia, per un tempo totale trascorso in campo di poco superiore all'ora (67 minuti). Ora però per Esteban potrebbero aprirsi le porte della titolarità: non soltanto al Lecce c'è una predisposizione per i giovani talenti in rampa di lancio, ma davanti a lui né Geubbels né Stulic sembrano essere al meglio...