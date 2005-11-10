Sampdoria, come un film già visto: crollo dopo la sosta e allenatore in discussione

Un film già visto e rivisto. La Sampdoria si torva nuovamente nei bassifondi della classifica, sconfitta e umiliata da un ottimo Avellino capace di mettere in chiaro le cose fin da subito e rifilare alla formazione blucerchiata quattro gol nel giro di 29 minuti. Una battuta d'arresto che cancella subito quanto di buono fatto vedere nel match contro il Catanzaro di tre settimane fa prima della sosta per le Nazionali e che aveva consegnato nelle mani dei blucerchiati la prima vittoria stagionale.

Come l'anno scorso

Una situazione già vissuta per i tifosi sampdoriani, costretti da tanto, troppo tempo a vivere una sorta di "Giorno della Marmotta" in cui il protagonista vive sempre lo stesso giorno. Il percorso è, più o meno, lo stesso della scorsa stagione quando in panchina sedeva Massimo Donati. Inizio disastroso, successo casalingo contro il Pescara dopo la sosta poi prestazione da dimenticare a Chiavari contro l'Entella con annessa sconfitta per 3-1.

Corradi in bilico

In quell'occasione il mister fu esonerato e sostituito dalla coppia formata da Foti e Gregucci. Adesso la posizione di Corradi potrebbe essere in bilico. Da capire adesso quali saranno le mosse della società per provare a dare una scossa alla situazione. L'ennesima negli ultimi tre anni. Segno che, probabilmente, il problema della Sampdoria non risiede solo in panchina.