TMW Cagliari, ci siamo per il ritorno di Sulemana dal Bologna. È di proprietà dell'Atalanta

Il Cagliari si avvicina ad aggiungere un nuovo rinforzo per il proprio centrocampo. Come vi abbiamo raccontato ieri, infatti, la società isolana stava lavorando da qualche giorno al possibile ritorno di Ibrahim Sulemana (22 anni), centrocampista classe 2003 in uscita dal Bologna nel quale ha trovato poco spazio in questi primi mesi di stagione.

Il Cagliari è ai dettagli nella trattativa a tre con l'Atalanta, ancora formalmente proprietaria del cartellino di Sulemana, e con il Bologna, che non si è mai opposto alla partenza del calciatore che gli isolani rileveranno sempre a titolo temporaneo, ma con la medesima condizione inserita nel precedente accordo, ovverosia l'inserimento del diritto di riscatto. Possibile che la cifra in questione sia leggermente più bassa rispetto agli 11 milioni di euro concordati tra l'Atalanta e il Bologna nello scorso calciomercato estivo.

Sulemana è stato portato in Italia dall'Hellas Verona che lo ha fatto anche esordire in Serie A e ha già giocato nel Cagliari una stagione, la 2023/24 venendo poi ceduto al termine di essa per 7,4 milioni di euro all'Atalanta, dopo essere stato acquistato un anno prima per 4 milioni. In totale per lui, con la maglia rossoblù, 24 presenze e 2 gol. E adesso il ghanese, che ha 6 presenze in Nazionale, si prepara a fare il suo ritorno sull'isola.