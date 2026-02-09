Cagliari, Esposito: "Non guardiamo la classifica, non vivo per il gol"
Sebastiano Esposito, attaccante del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match che la squadra sarda giocherà allo Stadio Olimpico contro la Roma. Fischio d'inizio fissato alle ore 20:45.
Il momento del Cagliari.
"Non guardiamo la classifica, oggi pensiamo a fare bene, con sacrificio. Mi è piaciuta in queste ultime partite la voglia di non prendere gol e il sacrificio di tutta la squadra".
Mancano 5 gol al record personale di reti realizzato con l'Empoli.
"Non lo so, quest'anno ho fatto più assist. non vivo per il gol , sono un giocatore che si sacrifica".
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali di Roma-Cagliari.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Pisilli, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All.: Gian Piero Gasperini.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zè Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Mazzitelli, Adopo, Gaetano; Palestra, Kilicsoy, Se.Esposito. All.: Fabio Pisacane.