Cagliari, tegola Folorunsho: l'esito degli esami per l'infortunio contro il Pisa

Brutte notizie per il Cagliari di Fabio Pisacane. È infatti arrivato l'esito degli esami per l'infortunio rimediato da Michael Folorunsho. Nella gara che i sardi hanno pareggiato 2-2 contro il Pisa domenica è uscito dal match con una contusione.

E gli accertamenti medici non sono certamente confortanti per i rossoblu: "A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro".

Nel comunicato viene poi spiegato: "Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club". Non sono ancora chiari i tempi di recupero che sarà possibile quantificare con precisione nei prossimi giorni, ma sicuramente si tratta di un infortunio serio che potrebbe costringere il giocatore ai box anche per un mese.