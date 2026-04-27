Live TMW Cagliari, Gaetano: "Contento per la partita ma per la salvezza bisogna ancora lavorare"

Una serata da incorniciare quella del Cagliari di mister Fabio Pisacane che, nella trentaquattresima giornata, davanti al pubblico della Unipol Domus, ha trovato una vittoria importantissima contro l'Atalanta. Il match si è sbloccato dopo appena 16'' grazie alla rete di Mendy, che si è poi ripetuto all'8'. Un doppio Scamacca ha rimesso in corsa la Dea ma il gol ad inizio ripresa di Borrelli ha consegnato ufficialmente la vittoria alla compagine sarda. La partita è stata analizzata durante la conferenza stampa da Gianluca Gaetano.

Ore 20:37 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 21:17 Inizia la conferenza stampa.

Quanto è importante questa vittoria? Pensi che sia la tua migliore partita dell'anno nel ruolo di play?

"Abbiamo dimostrato tante volte che sappiamo fare bene contro le grandi squadre. Sono contento della vittoria e della partita che ho fatto, ma ora non dobbiamo abbassare la guardia e continuare a portare punti a casa anche nelle prossime gare".

La salvezza è sempre più vicina?

"La matematica dice che non l'abbiamo ancora raggiunta completamente. Bisogna continuare a lavorare, andare a Bologna e portare punti a casa per conquistare questo obiettivo tanto atteso".

Come ti stai sentendo in questo nuovo ruolo?

"Sono molto contento. Da quando sto facendo questo ruolo, mi sento molto in fiducia e più consapevole delle mie qualità. Ci sto lavorando ogni giorno. All'inizio non ho fatto il ritiro, ci è voluto un po' di tempo per mettermi a regime con i compagni e per arrivare alla forma migliore".

Come è stato il duello con Pasalic?

"Sicuramente è stato un bel duello. Credo di essere riuscito a contenere bene il mio avversario e il campo. Sono contento di questa partita".

Cosa pensi di Mendy?

"Ha fatto un gran primo tempo ed è un ragazzo che fin dal primo giorno che l'ho visto ha mostrato grande talento. Credo abbia un grande futuro. Ha tutte le qualità per stare qui in Serie A".

Come ti trovi a svolgere anche il lavoro difensivo?

"Dal primo giorno mi sono messo a lavorare perché è un ruolo molto particolare e bisogna saper fare le due fasi. In fase difensiva ci vuole una corsa differente. Questa è una squadra che gioca a tutto campo. Bisogna seguirli e fare metri rispetto ad altre partite".

Ti manca stare così lontano dalla porta?

"Mi manca fare qualche gol sicuramente, ma penso che possano arrivare. Anche contro la Cremonese si è fatta un'incursione da centrocampo arrivando fino in porta. Uomo contro uomo potevo spingere di più e arrivare anche in area di rigore. Spero di fare qualche gol in più, anche se non è facile. Bisogna tirare un po' di più da fuori, quello sì".

Ore 21:23 Termina la conferenza stampa.