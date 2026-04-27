Atalanta, addio al sogno Europa League? Scamacca: "Guai a mollare, per noi e per i tifosi"

Nel post partita della sfida tra Cagliari e Atalanta, ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il centravanti della Dea autore della doppietta che aveva riaperto il match Gianluca Scamacca. Queste le sue parole: "Loro sono partiti forte e hanno sfruttato delle stuoini di disattenzione nostra. Giocare qui però non è facile, chiunque fa fatica".

Europa League a sette punti: è definitivamente sfuggita?

"E' lontana ma ci sono ancora quattro partite e non dobbiamo mollare adesso, ma continuare a lottare. Dopo Firenze vedremo la classifica e tireremo le somme".

Ko che può essere legato al contraccolpo psicologico dopo l'eliminazione in Coppa Italia?

"Ma no questi sono alibi. Io penso che oggi sia stato bravo anche il Cagliari a spingere e a sfruttare le occasioni avute a disposizione"

Come si alimentano le motivazioni da qui alla fine?

"Non abbiamo partite facile, ma sono molto importanti. Dobbiamo far bene per noi e per la nostra gente e finire nel migliore dei modi".