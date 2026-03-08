Sconfitta casalinga per il Cagliari, L'Unione Sarda: "Che peccato: il Como si impone 2-1"
Sconfitta casalinga per il Cagliari. La squadra di Pisacane viene battuta 2-1 alla Unipol Domus dal Como di Cesc Fabregas. Alla rete iniziale di Baturina ha risposto Sebastiano Esposito prima del gol decisivo ad un quarto d’ora dalla fine di Da Cunha. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de L'Unione Sarda: "Cagliari, che peccato: il Como si impone 2-1".
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
