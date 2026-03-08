Livio Marinelli e la "Bastonite acuta". Il Cagliari non ci sta

Il match tra Cagliari e Como ha portato alla ribalta la direzione di gara da parte dell'arbitro Marinelli e due decisioni affette da "Bastonite acuta".

Perché "Bastonite acuta"?

Perché, Marinelli, si è reso protagonista di due ammonizioni per simulazione piuttosto discutibili ai danni prima di Palestra e poi di Sebastiano Esposito, segnale del fatto che il caso Bastoni-Kalulu di Inter-Juventus ha aperto degli strascichi che i direttori di gara stanno provando a cavalcare, ma in questo caso stanno cavalcando decisamente male. Non è questo il modo di valutare le simulazioni, certi avvenimenti sul terreno di gioco, così come non è questo il caso di educarne uno per punirne 100, visto che comunque poi il risultato è l'opposto.

Chiusa questa piccolissima parentesi, andiamo alla partita. Cagliari che cade contro il Como, in quella che è stata non la migliore delle gare disputate dai lariani di Fabregas, con un Cagliari che nel primo tempo, magari complice anche l'atteggiamento iniziale con Folorunsho falso nueve in virtù di Kilicsoy, non ha portato frutti, nel senso che i rossoblù comunque hanno avuto il solito atteggiamento attendista contro una squadra di caratura superiore, una caratura tecnicamente superiore, ma ha lasciato giocare l'avversario, quando invece il Como solitamente va in difficoltà quando viene aggredito. Tant'è che nella ripresa i lariani sono andati in difficoltà quando i rossoblù hanno inserito le migliori armi offensive a disposizione. Peccato per il risultato. Nota di merito, il ritorno al gol dopo tre mesi di Sebastiano Esposito, autore di un'ottima partita, e comunque la reazione che il Cagliari ha avuto nel finale, tant'è che Butez proprio nei minuti conclusivi si è reso protagonista di un grandissimo intervento sulla conclusione di Adopo.

Cagliari che tornerà in campo domenica prossima, sempre alle 1500, in casa del Pisa. Inutile dire che sarà una gara da vincere, eccome, per mettere altri tre tasselli su una salvezza che sulla carta sembra tranquilla, ma che matematicamente, non lo è affatto. Nonostante l'assenza di Esposito per squalifica (causata dal giallo discutibile di Marinelli, ndr), la gara di domenica prossima andrà affrontata sicuramente con un piglio, con un atteggiamento diverso, se si vorranno portare a casa i tre punti.